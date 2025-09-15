احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسي، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر القمة العربية الإسلامية بالدوحة اليوم كان يحمل رسائل قوية، موضحا أن رسالة الرئيس السيسي للشعب الإسرائيلي أحدثت قلق داخل إسرائيل.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن نتنياهو يجهض محاولات السلام في المنطقة، منوهاً بأن ما يفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي لن يجني إلا حربا وقلقا في المنطقة.

أحمد موسى: نتنياهو الإرهابي الأكبر في التاريخ

وأكد الإعلامي أحمد موسى إن الدول العربية والإسلامية تدعم قطر بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن القمة قد تستغرق من 3 إلى 4 ساعات بحد أقصى.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك دعمًا قويًا وكبيرًا لقطر، موضحًا أن مؤتمرًا صحفيًا عُقد بين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي كان كله رسائل تهديد قبل القمة.

وأوضح موسى أن نتنياهو بعث رسائل تهديد، وأن الولايات المتحدة منذ الإعلان عن القمة العربية الإسلامية بدأت بالتحرك لدعم إسرائيل دون أي إدانة، مشيرًا إلى أن نتنياهو وصف نفسه بمحاربة الإرهاب في حين أنه "الإرهابي الأكبر في التاريخ".