نتنياهو: ملتزمون بإعادة جميع الرهائن المحتجزين فى قطاع غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بإعادة جميع الرهائن المحتجزين فى قطاع غزة إلى ديارهم معربا عن الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته لبلاده في هزيمة حركة "حماس" بقطاع غزة".



واعتبر نتنياهو - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل اليوم أن حضور روبيو دليل واضح على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ضد ماوصفه “معاداة السامية” مشيدا بالعزم المشترك للبلدين وقرار الرئيس الأمريكي ضرب البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف: أن ترامب أظهر قيادة ثابتة وشجاعة وإجراءات واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر من أي وقت مضى، مؤكدا أن الرهائن ما زالوا محتجزين، وحماس مازالت موجودة، ويجب القضاء عليها، ولايزال يتعين معالجة هذه الأمور جميعا"، موضحا أن الولايات المتحدة ستركز على حل هذه القضايا.

