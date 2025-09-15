قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
توك شو

محمد عبود: الإعلام الإسرائيلي يتناول حاليًا مصير اتفاقية السلام مع مصر بعد رسائل الرئيس السيسي

نتنياهو
نتنياهو
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن القنوات الإسرائيلية الكبرى جعلت كلمة الرئيس السيسي في قمة قطر عنوانًا رئيسيًا، وتعاملت معها باعتبارها قضية تخص الداخل الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت تفهم أن نتنياهو يغامر باتفاقية السلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الإعلام الإسرائيلي يتناول حاليًا مصير اتفاقية السلام مع مصر بعد رسائل الرئيس السيسي، وأن صحفًا إسرائيلية كبرى سلطت الضوء على الكلمة الموجهة للشعب الإسرائيلي، مستذكرًا أن بداية الحرب في غزة شهدت استغاثة الشعب الإسرائيلي بالرئيس السيسي أمام السفارة المصرية في تل أبيب، في حين نسفت حكومة نتنياهو جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع أن الرئيس السيسي يُفضح الحكومة المتطرفة لدى نتنياهو، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية، ومن ثم تحركت نخب إسرائيلية في تل أبيب، وواجه نتنياهو هجومًا كبيرًا لأنه وعد الإسرائيليين بحرب ممتدة، فيما تحرك الشارع الإسرائيلي ضده.

وأوضح أن اليمين الإسرائيلي المتطرف اعتبر أن كلمة الرئيس السيسي تشير إلى حرب محتملة على إسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات في اليمين تتحدث حاليًا عن قدرات الجيش المصري.

وأشار إلى أن المؤتمر كان مؤتمرًا عربيًا إسلاميًا، وأن نتنياهو يدرك أن إسرائيل ستصبح جزيرة معزولة في الشرق الأوسط، في حين تعزلها دول أوروبية بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي نبه إلى القوة العربية المشتركة، وإن لم تتحقق فستكون هناك آلية عربية مشتركة للتعاون الأمني والسياسي، وهو أمر أرعب إسرائيل.

