مدبولي: لدينا بدائل في ملف الغاز ونتطور بسرعة في الطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحتاج لبرنامج جديد مع صندوق النقد بعد تجاوز الأزمة وتحسن الاقتصاد، ولدينا بدائل في ملف الغاز ونتطور بسرعة في الطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن دور الدولة سيظل أساسيا في الاقتصاد المصري ودور القطاع الخاص جوهري في عملية التنمية، ونواجه حجم شائعات خطيرة تهدف لصناعة اليأس ولكن الشعب يقظ تماما لمحاولات التشكيك.

ولفت إلى أن الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار ولديها ثقة كبيرة في المستقبل، ونحن دولة مؤسسات وكلنا نعمل من أجل تنمية مستدامة ورؤية استراتيجية من أجل بلادنا.