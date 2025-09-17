بدأنا نشعر به.. الأرصاد تعلن عن موعد قدوم فصل الخريف رسميا

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البداية الرسمية لفصل الخريف ستكون يوم 22 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن اليوم كان هناك بعض الغيوم، وفرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء اليوم شبه شتوية، والنهايات الفلكية للفصول لا يجب أن تتزامن تماما مع النهايات والبدايات المناخية للفصول.

وتابع أنه مع بداية فصل الخريف من الوارد أن يستمر معنا الأجواء شبه الصيفية، ووارد أن نجد بعض الإرتفاعات فى درجات الحرارة، لافتا إلى أنها مع تقدم الوقت تبدأ تلك الفرص تقل بشكل تدريجي.