تبدأ من الكشف الطبي وحتى العمليات الجراحية.. 9 خدمات يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل
دعاء الهم والحزن وكشف الغم .. يزيل الحزن ويفرج عنك همك
محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه
ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
أستاذة الأدب العبري تكشف تفاصيل طقوس «البقرة الحمراء» ومخطط إقامة الهيكل
القصة الكاملة لمُحاكمة المتهمين في قضية إنهاء حياة مُمرض المنيا «مينا موسى»
وفاة مEبكرة واكتئاب.. دراسة تكشف مخاطر تأخير وجبة الإفطار على كبار السن
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات
إسرائيل تنفذ أول هجوم على دولة عربية عقب قمة الدوحة الطارئة.. خطوة عسكرية أم ورقة ضغط سياسية؟
«روجير دي سا» يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع «كيروش».. ويؤكد: مصر عظيمة في كرة القدم
موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك
جميل عفيفي: الأمن القومي العربي لا ينفصل عن المصري.. والقوة العسكرية ركيزة للسلام|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء على جميع المحافظات

نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 23
العاصمة الإدارية 32 22
6 أكتوبر 32 22
بنهــــا 33 23
دمنهور 32 22
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 33 23
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 22
دمياط 30 25
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 34 22
السويس 33 23
العريش 31 22
رفح 30 21
رأس سدر 32 24
نخل 32 16
كاترين 29 14
الطور 32 23
طابا 30 21
شرم الشيخ 36 27
الإسكندرية 30 22
العلمين 29 22
مطروح 29 22
السلوم 32 22
سيوة 33 21
رأس غارب 36 25
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 37 27
شلاتين 39 28
حلايب 34 30
أبو رماد 36 26
رأس حدربة 35 27
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 34 21
أسيوط 35 21
سوهاج 35 23
قنا 37 24
الأقصر 38 25
أسوان 39 26
الوادي الجديد 37 25
أبوسمبل 38 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة المنورة 44 31
الرياض 42 28
المنامة 39 31
أبوظبي 40 30
الدوحة 41 31
الكويت 45 29
دمشق 34 20
بيروت 30 27
عمان 29 18
القدس 28 18
غزة 29 23
بغداد 43 27
مسقط 35 30
صنعاء 24 14
الخرطوم 40 29
طرابلس 30 24
تونس 32 22
الجزائر 27 19
الرباط 29 18
نواكشوط 36 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 29 13
إسطنبول 28 18
إسلام آباد 32 23
نيودلهي 34 26
جاكرتا 31 23
بكين 25 12
كوالالمبور 32 24
طوكيو 34 26
أثينا 30 21
روما 31 17
باريس 22 12
مدريد 35 18
برلين 18 13
لندن 20 14
مونتريال 26 15
موسكو 21 11
نيويورك 25 17
واشنطن 27 17
أديس أبابا 22 12

الظواهر الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد طقس حار شديد الحرارة

