انخفاض الحرارة ونسمات مساء منعشة.. الأرصاد تزف بشرى للأسبوع القادم

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس بدأت البلاد تشهد تحسن نسبي فى الأحوال الجوية وإنخفاض فى درجات الحرارة بعد إرتفاعات طفيفة، مشيرا إلى أن هناك تحسن نسبي فى الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه مازالت نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا وهذا أمر طبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، موضحا ان القاهرة الكبري تسجل ما بين ال32 إلى 33 درجة، ولكن مع استمرار نسب الرطوبة نشعر بها أنها 35 درجة.

وتابع أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة بالبلاد خلال فترة الصباح الباكر، على بعض الطرق حتي الساعة التاسعة صباحا فى بعض الأيام، لافتا إلى أنه مع تقدم ساعات النهار هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات شمال الوجه البحري.

وأشار إلى أن هناك نسمات رياح خفيفة تؤدي إلى تلطيف الأجواء خاصة فى فترات المساء أو الأماكن الذى يوجد بها ظل، متابعا أنه حتي الأن ولمدة اسبوع قادم تظل درجات الحرارة تتراوح ما بين ال32 إلى 34 درجة فى القاهرة الكبري.