قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. مورينيو يوقع عقود تدريب بنفيكا
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. اعرف جميع الكليات والهندسة 89.54%
تنسيق الأزهر.. معهد إعداد فني التحاليل 86% والإعلام 71.38% والتجارة 76.15%
استدرجها بحجة الزواج .. المؤبد للمتهم بالتعدى على طفلة قاصر بالقليوبية
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. الإعلان رسميًا ظهرت الآن اعرف كليتك
بمنتدى الأعمال «المصري الإسباني».. «المشاط»: زيارة ملك إسبانيا دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ومدريد
نتيجة تنسيق الأزهر 2025 كاملة.. علمي وأدبي بنين وبنات
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري| فيديو
الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7
الأهلي يقترب من الحسم .. من الاقرب لتدريب الأحمر ؟
عينه علي صدارة الدوري.. الزمالك يخشى مفاجآت الإسماعيلي في عقر داره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

تنسيق الأزهر 2025
تنسيق الأزهر 2025
محمد صبري عبد الرحيم

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2025 للقسم العلمي بنين، وجاءت كلية الطب بالقاهرة 95.08% كلية الطب دمياط: 94.31% كلية الطب أسيوط: 93.69%.

كلية طب الأسنان القاهرة: 93.23%
كلية الصيدلة القاهرة: 92.15%
كلية الطب البيطري بالبحيرة: 89.23%

أما تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات

كلية الطب بالقاهرة: 95.08%
كلية الطب دمياط: 94:31%
كلية الطب أسيوط: 93.69%
كلية طب الأسنان القاهرة: 93.23%
كلية الصيدلة القاهرة: 92.15%

كليات جديدة في تنسيق الأزهر 2025

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.
4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.


 

تنسيق الأزهر كلية الطب الطب تنسيق القبول جامعة الأزهر تنسيق الأزهر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

ترشيحاتنا

الزمالك

تعلميات من فيريرا لهجوم الزمالك قبل مواجهة الدراويش

سيد عبدالحفيظ

ننشر صور تواجد سيد عبد الحفيظ في الأهلي للاجتماع مع الخطيب

اتحاد الدراجات

بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم ..وحضور عمومية الاتحاد الدولي

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد