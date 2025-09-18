تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%

تنسيق جامعة الأزهر 2025 .. كشف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة لطلاب الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 – 2026، موضحًا نسب القبول بكليات الطب والصيدلة في مختلف الأقاليم.

وأوضح داود أن كلية الطب للبنين والبنات بالقاهرة بلغت نسبة القبول بها 95.08%، فيما سجلت كلية الطب بدمياط 94.31%، والطب بأسيوط 93.69%.

أما كلية الصيدلة فقد جاءت نسب القبول بها 92.15% للقاهرة، و91.38% لفرع أسيوط.اما طب الأسنان فقد سجل 93.23% ، والهندسة 98.54%.

وكان رئيس الجامعة قد أعلن في وقت سابق انتهاء تسجيل الرغبات للطلاب الجدد مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن استمر باب التسجيل الإلكتروني مفتوحًا منذ يوم الخميس وحتى الموعد المحدد.

وأكد أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بلغ نحو 95 ألف طالب وطالبة.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بسرعة إتمام إجراءات التسجيل، ليتمكن مكتب التنسيق من توزيعهم وفق الحدود الدنيا للكليات المختلفة.

كما أشار إلى أن العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر، بالقاهرة والأقاليم، سينطلق يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

كليات جديدة في تنسيق الأزهر 2025

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، أن المصروفات الخاصة بالبرامج الجديدة ستتراوح بين 25 ألف جنيه و40 ألف جنيه حسب طبيعة كل برنامج، مؤكدًا أنها أقل بكثير من المصروفات المعمول بها في الجامعات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه البرامج والكليات الجديدة مخصصة فقط لطلاب الثانوية الأزهرية، ويتم القبول بها من خلال تنسيق داخلي داخل الكليات بعد اعتماد القبول بالجامعة.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.





