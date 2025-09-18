إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة

نقل موقع “صدى البلد”، لحظة إعلان جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2025، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في جامعة الأزهر بحضور قيادات الجامعة للإعلان عن تفاصيل التنسيق.

ومن المقرّر أن يعقب مؤتمر جامعة الأزهر، إتاحة رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 لمعرفة الكليات المرشحة لجميع الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية الناجحين من الثانوية الأزهرية.

كليات جديدة في جامعة الأزهر

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.



3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.