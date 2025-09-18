قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: زيارة ملك إسبانيا إلى مصر تحظى بمكانة خاصة
انخفاض أسعار الذهب فى مصر رغم صعود عالمي مدفوع بقرار خفض الفائدة
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة

مقر انعقاد مؤتمر جامعة الأزهر للإعلان عن نتيجة التنسيق
مقر انعقاد مؤتمر جامعة الأزهر للإعلان عن نتيجة التنسيق
محمد شحتة   -  
عدسة : إيهاب عيد   -  
تصوير : أحمد بيسو

نقل موقع “صدى البلد”، لحظة إعلان جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2025، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في جامعة الأزهر بحضور قيادات الجامعة للإعلان عن تفاصيل التنسيق.

ومن المقرّر أن يعقب مؤتمر جامعة الأزهر، إتاحة رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2025 لمعرفة الكليات المرشحة لجميع الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية الناجحين من الثانوية الأزهرية.

كليات جديدة في جامعة الأزهر
1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.


3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.
4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.

تنسيق الأزهر تنسيق الأزهر 2025 جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر الأزهر الشريف كليات الأزهر رابط نتيجة تنسيق الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

ترشيحاتنا

يمني شري

ماتت في عز شبابها .. سبب صادم لوفاة يمني شري بمرض لعين

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود.. مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات بروسيا

التهاب الكبد B

أعراض فيروس الكبد الوبائي B

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد