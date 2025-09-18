قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة
تنسيق جامعة الأزهر .. الطب 95.08 % والصيدلة 92.15% والأسنان 93.23%
مدبولي: تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية في قلب شراكة ضخمة مع إسبانيا
قبل زواجها الجديد.. ماذا قالت إيناس الدغيدي عن زوجها السابق؟| خاص
الإعدام والمؤبد في جريمة مقابر كفر الدوار .. فصل جديد من الثأر العائلي المأساوي بالبحيرة
رئيس الغرفة التجارية الإسبانية: تجمعنا علاقات أخوة وترابط تاريخي وثقافي
مدبولي: مصر شهدت تسارعا في معدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية مؤخرا.. ونواب يثمنون تنويع علاقاتنا مع العالم
براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين | رابط مباشر
أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية
نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يختتم اختبارات مسابقة القرآن الكريم ويستعد للتصفية

التصفيات النهائية
التصفيات النهائية
عبد الرحمن محمد

اختتمت اليوم الخميس، أعمال اختبارات مسابقة الأزهر  بالتنسيق مع أحد البنوك لحفظ القرآن الكريم، التي يشرف عليها الجامع الأزهر في إطار التعاون المبرم بين الأزهر وأحد البنوك الإسلامية.

 وذلك برعاية  من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، وبإشراف ومتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والدكتور مصطفى شيشي مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

وفي ختام أعمال المسابقة بجميع مقراتها، والتي بدأت بالجامع الأزهر مرورًا بأسيوط والأقصر وانتهت بالإسكندرية ، تفقد الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، برفقة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالازهر الشريف ورئيس لجنة اختبارات المسابقة، والشيخ محمود ماهر مدير الرواق الأزهري بالإسكندرية، والشيخ عبد اللطيف السيد منسق الرواق الأزهري بالوجه البحري،  والشيخ أحمد سنجق منسق رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والمهندسة وفاء جويد مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأيمن حافظ المسئول التقني برواق الإسكندرية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، انتهت اليوم الخميس فعاليات مسابقة "الأزهر - بنك فيصل" للقرآن الكريم ، بجميع مقراتها من محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أعمال التجهيز لمرحلة التصفية والتي ستعقد قريبًا في الجامع الأزهر الشريف.

وتابع المشرف على الأروقة: إن مسابقات الجامع الأزهر بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تمثل فرصة حقيقية لجميع الفئات للتنافس على حفظ القرآن الكريم، وذلك تعزيزًا للهوية الإسلامية والارتقاء بالمستوى الديني في المجتمع."

وأضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات التي انتهت في مراحلها الأولى، تمت على مجموعة من المعايير التي تقيم مهارات المتقدمين وقدراتهم في حفظ كتاب الله، لافتًا إلى أن الاختبارات تمت بتقنية الاختبار المميكن "بالصوت والصورة" والأسئلة عبر أجهزة الحاسوب ، وذلك لضمان تحقيق العدالة في تقييم المتسابقين.

ولفت إلى أن الاختبارات تمت من خلال ٤ مقرات، تخفيفًا وتيسيرًا على المتسابقين واولياء أمورهم ، وبدأت اختبارات المقر الأول بالجامع الأزهر بالقاهرة وضم ١٤ محافظة من محافظات الوجه البحري، والمقر الثاني أسيوط ٤ محافظات ، والمقر الثالث الأقصر وضم ٤ محافظات، واختتمت المسابقة بالمقر الرابع والأخير بمحافظة الإسكندرية وضم ٥ محافظات، بإجمالي عدد متسابقين تجاوز ال ٧ آلاف متسابق، وسيتم التجهيز مباشرة لأعمال التصفية ثم توزيع الجوائز التي تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه لثلاثون فائزا بواقع ١٠ متسابقين في كل مستوى.

ولفت إلى أن الاختبارات في مرحلتها الأولى شهدت اقبالًا كثيفًا اتسم بالهدوء والاستقرارا في كافة المحافظات، وتم اكتشاف العديد من المواهب من أبنائنا المتسابقين ، تنوعت في دقة الحفظ وجمال الصوت وعذوبة الآداء، كلها تؤكد على أهمية مثل هذه المسابقات في إشعال روح المنافسة بين حفظة كتاب الله، واستمرارهم في الحفظ والتجويد مما يؤهلهم للمشاركة في المسابقات القادمة بالجامع الأزهر الشريف.

من جهته، هنأ الدكتور مصطفى شيشي، إدارتي الرواق والجامع الأزهر وبنك فيصل والمتسابقين، على انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات المسابقة، داعيا المتسابقين بضرورة متابعة صفحة الجامع الأزهر خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة المقبلة في أقرب وقت استعدادًا لاختبارات التصفية بالجامع الأزهر.

يذكر أن لجان الاختبار تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر ومحفظي الرواق الأزهري، وذلك برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الدكتور مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

مسابقة الأزهر الجامع الأزهر أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح

صورة أرشيفية

تصعيد إسرائيلي مستمر على غزة واستهداف مكثّف للمدنيين ومناطق النزوح

صورة أرشيفية

خبير: تقليل توتر طلاب الثانوية يبدأ من دعم الأهل وتنظيم الوقت

بالصور

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

أورمان الشرقية توزع شنط وأدوات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

فيديو

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة السلاح الأبيض في الشرقية| فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد