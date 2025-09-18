الجامع الأزهر يختتم اختبارات مسابقة القرآن الكريم ويستعد للتصفية

اختتمت اليوم الخميس، أعمال اختبارات مسابقة الأزهر بالتنسيق مع أحد البنوك لحفظ القرآن الكريم، التي يشرف عليها الجامع الأزهر في إطار التعاون المبرم بين الأزهر وأحد البنوك الإسلامية.

وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، وبإشراف ومتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري ، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والدكتور مصطفى شيشي مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

وفي ختام أعمال المسابقة بجميع مقراتها، والتي بدأت بالجامع الأزهر مرورًا بأسيوط والأقصر وانتهت بالإسكندرية ، تفقد الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، برفقة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالازهر الشريف ورئيس لجنة اختبارات المسابقة، والشيخ محمود ماهر مدير الرواق الأزهري بالإسكندرية، والشيخ عبد اللطيف السيد منسق الرواق الأزهري بالوجه البحري، والشيخ أحمد سنجق منسق رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، والمهندسة وفاء جويد مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وأيمن حافظ المسئول التقني برواق الإسكندرية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، انتهت اليوم الخميس فعاليات مسابقة "الأزهر - بنك فيصل" للقرآن الكريم ، بجميع مقراتها من محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أعمال التجهيز لمرحلة التصفية والتي ستعقد قريبًا في الجامع الأزهر الشريف.

وتابع المشرف على الأروقة: إن مسابقات الجامع الأزهر بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تمثل فرصة حقيقية لجميع الفئات للتنافس على حفظ القرآن الكريم، وذلك تعزيزًا للهوية الإسلامية والارتقاء بالمستوى الديني في المجتمع."

وأضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الاختبارات التي انتهت في مراحلها الأولى، تمت على مجموعة من المعايير التي تقيم مهارات المتقدمين وقدراتهم في حفظ كتاب الله، لافتًا إلى أن الاختبارات تمت بتقنية الاختبار المميكن "بالصوت والصورة" والأسئلة عبر أجهزة الحاسوب ، وذلك لضمان تحقيق العدالة في تقييم المتسابقين.



ولفت إلى أن الاختبارات تمت من خلال ٤ مقرات، تخفيفًا وتيسيرًا على المتسابقين واولياء أمورهم ، وبدأت اختبارات المقر الأول بالجامع الأزهر بالقاهرة وضم ١٤ محافظة من محافظات الوجه البحري، والمقر الثاني أسيوط ٤ محافظات ، والمقر الثالث الأقصر وضم ٤ محافظات، واختتمت المسابقة بالمقر الرابع والأخير بمحافظة الإسكندرية وضم ٥ محافظات، بإجمالي عدد متسابقين تجاوز ال ٧ آلاف متسابق، وسيتم التجهيز مباشرة لأعمال التصفية ثم توزيع الجوائز التي تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه لثلاثون فائزا بواقع ١٠ متسابقين في كل مستوى.

ولفت إلى أن الاختبارات في مرحلتها الأولى شهدت اقبالًا كثيفًا اتسم بالهدوء والاستقرارا في كافة المحافظات، وتم اكتشاف العديد من المواهب من أبنائنا المتسابقين ، تنوعت في دقة الحفظ وجمال الصوت وعذوبة الآداء، كلها تؤكد على أهمية مثل هذه المسابقات في إشعال روح المنافسة بين حفظة كتاب الله، واستمرارهم في الحفظ والتجويد مما يؤهلهم للمشاركة في المسابقات القادمة بالجامع الأزهر الشريف.

من جهته، هنأ الدكتور مصطفى شيشي، إدارتي الرواق والجامع الأزهر وبنك فيصل والمتسابقين، على انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات المسابقة، داعيا المتسابقين بضرورة متابعة صفحة الجامع الأزهر خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم نشر رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة المقبلة في أقرب وقت استعدادًا لاختبارات التصفية بالجامع الأزهر.

يذكر أن لجان الاختبار تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر ومحفظي الرواق الأزهري، وذلك برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الدكتور مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.