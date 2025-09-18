قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة: نداءات فضيلة الإمام الأكبر العالمية دعوة للحوار الذي يبني ولا يهدم ويعمر ولا يدمر

أمين (البحوث الإسلاميَّة)
أمين (البحوث الإسلاميَّة)
محمد شحتة

ألقى فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، كلمة في جلسة عِلميَّة بعنوان: (الحوار الثقافي والدِّيني المعاصر)، ضِمن القمَّة الثامنة لـ(زعماء الأديان العالميَّة والتقليديَّة)، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخيَّة (أستانا)، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

وقال الدكتور محمد الجندي في كلمته: إنَّ نداءات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تتتابع، ودعوته للحوار الثقافي الذي يعمِّر ولا يدمِّر، ويبني ولا يهدم، وهو نداءٌ للعالَم كلِّه أن يتَّجه نحو السلام.

وأضاف الدكتور الجندي أنَّ الحوار الثقافي الدِّيني المعاصر ليس تنازلًا عن العقيدة؛ بل هو ارتقاءٌ بها إلى مستوى إنساني أوسع، مؤكِّدًا أنَّ الحوار ليس ضعفًا، وإنما هو قمَّة القوَّة الأخلاقيَّة؛ لأنه يواجه الجهل بالحكمة، والتطرُّف بالتسامح، والعنف بالكلمة الصادقة، فالذي يرفض الحوار يختار طريق العزلة، والذي يختار العزلة يفتح الباب للفتن والصراعات.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ عالَمنا اليوم يتوق إلى طاولة حوار واحدة تجمع المختلفين أكثر من حاجته إلى أيَّة مفاوضات سياسيَّة، فالكلمة الصادقة تصنع سلامًا أعظم من أيَّة معاهدة، واليد الممدودة بالحوار أقوى من أي سلاح.

وأشار فضيلته إلى أنَّ الحوار لم يكُن يومًا إجراء معقَّدًا أو مشروطًا؛ بل هو فطرة إنسانيَّة ونداء إلهي صريح: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، مبيِّنًا أنَّ غياب الحوار هو الشرارة الأولى للحروب، وأنَّ التعصُّب ينمو في الفراغ الذي يتركه صمت الحكماء.

وتابع أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة ستظل الاختبار الحقيقي لضمير العالَم ومنظَّماته وقادته، في ظل مأساة الشعب الفلسطيني الصامد، وما يتعرَّض له الأطفال والنساء في غزَّة من قتل وتجويع وحرمان، وهو ما يضع الإنسانيَّة كلَّها على المحك، لافتًا إلى أنَّ الحوار الثقافي الدِّيني هو السبيل الوحيدة لصناعة سلام عادل ودائم.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الحوار ضرورة وجوديَّة لبقاء الإنسان وكرامته وأمنه، داعيًا إلى تحويل الحوار إلى ممارسة يوميَّة تبدأ من الأسرة والمجتمع، وإلى تضمينه في المناهج الدراسيَّة؛ حتى ينشأ جيل يؤمن بالتعايش بدلًا من الصراع، ويكسر الصور النمطيَّة المسبقة من خلال برامج للتبادل الثقافي والحوار المباشر بين الشباب.

واختتم الدكتور الجندي كلمته بقوله: «فليكُن حوارنا جدارًا ضدَّ التطرُّف، وسيفًا ضدَّ الكراهية، وجسرًا نحو مستقبل تُبنى فيه الحضارات على الرحمة والعدل لا على الدماء والدمار، وليكُن الحوار الثقافي الدِّيني الميثاق الجديد للبشريَّة، الذي يحمي كرامة الإنسان ويصون المقدَّسات، ويعيد الثقة بين الشعوب».

القضيَّة الفلسطينيَّة كازاخستان زعماء الأديان قمَّة زعماء الأديان الدكتور الجندي محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة الحوار الثقافي والدِّيني المعاصر أستانا شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب

