قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية: برامج لتهيئة الطلاب الوافدين على أداء رسالتهم بعد العودة إلى بلادهم

مباحثات ثنائيَّة بين أمين (البحوث الإسلاميَّة) ونائب مفتي كازاخستان
مباحثات ثنائيَّة بين أمين (البحوث الإسلاميَّة) ونائب مفتي كازاخستان
محمد شحتة

عقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مساء اليوم، مباحثاتٍ ثنائيَّةً مع  كنجيتاي بايكميلولي، نائب رئيس الإدارة الدِّينيَّة لمسلمي كازاخستان نائب المفتي، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك على هامش انعقاد القمَّة الثامنة لـ(زعماء الأديان العالميَّة والتقليديَّة)، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخيَّة (أستانا)، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

وتناول اللِّقاء ملفَّ الوافدين والبعوث الأزهريَّة؛ إذِ استعرض الطَّرفان سُبل تعزيز التَّعاون في متابعة الطُّلَّاب الكازاخيِّين الدَّارسين بالأزهر الشَّريف، ودَعْم برامج البعوث التي يوفدها الأزهر إلى كازاخستان، بما يتيح تهيئةَ بيئةٍ عِلميَّةٍ وروحيَّةٍ تُعين الطُّلَّاب على أداء رسالتهم بعد عودتهم إلى بلادهم، ويعزِّز الدَّور العِلمي والدَّعوي للأزهر في خدمة مسلمي كازاخستان.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشَّريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر، يُولي اهتمامًا بالغًا بطلَّاب العِلم الوافدين من مختلِف دول العالم، انطلاقًا مِنْ رسالته التَّاريخيَّة في ترسيخ القِيَم الوسطيَّة، وبناء جسور التَّواصل الحضاري بين الشُّعوب، مُشيرًا إلى أنَّ الأزهر يتابع شئون هؤلاء الطُّلَّاب ويحرص على تيسير أمور البعوث مِنَ الأزهر إلى الخارج بما يخدم رسالته العِلميَّة والدَّعويَّة.

من جانبه، ثمَّن نائب رئيس الإدارة الدِّينيَّة لمسلمي كازاخستان الجهودَ الكبيرةَ التي يبذلها الأزهر الشَّريف في رعاية الطُّلَّاب الوافدين، كما كرَّم الأمين العام؛ تقديرًا لدور مجمع البحوث الإسلاميَّة في متابعة شئون الطُّلَّاب، والاهتمام بالبعثات العِلميَّة مِنَ الأزهر إلى كازاخستان، مؤكِّدًا أنَّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز العَلاقات الدِّينيَّة والعِلميَّة بين المؤسَّستَين.

البحوث الإسلامية كازاخستان الطلاب الوافدين طلاب الأزهر الرسالة العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات البطولة الأولى للروبوتات ويكرم الفائزين

جامعة دمنهور تستقبل وفد صيني

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تستقبل وفدا صينيا لبحث الشراكات الأكاديمية والبحثية

مؤتمر جامعة السادات

مؤتمر معهد الهندسة الوراثية بجامعة مدينة السادات يناقش قلة التنوع البيولوجي ونواقل الأمراض

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد