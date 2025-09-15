البحوث الإسلامية: برامج لتهيئة الطلاب الوافدين على أداء رسالتهم بعد العودة إلى بلادهم

عقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مساء اليوم، مباحثاتٍ ثنائيَّةً مع كنجيتاي بايكميلولي، نائب رئيس الإدارة الدِّينيَّة لمسلمي كازاخستان نائب المفتي، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك على هامش انعقاد القمَّة الثامنة لـ(زعماء الأديان العالميَّة والتقليديَّة)، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخيَّة (أستانا)، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

وتناول اللِّقاء ملفَّ الوافدين والبعوث الأزهريَّة؛ إذِ استعرض الطَّرفان سُبل تعزيز التَّعاون في متابعة الطُّلَّاب الكازاخيِّين الدَّارسين بالأزهر الشَّريف، ودَعْم برامج البعوث التي يوفدها الأزهر إلى كازاخستان، بما يتيح تهيئةَ بيئةٍ عِلميَّةٍ وروحيَّةٍ تُعين الطُّلَّاب على أداء رسالتهم بعد عودتهم إلى بلادهم، ويعزِّز الدَّور العِلمي والدَّعوي للأزهر في خدمة مسلمي كازاخستان.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشَّريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر، يُولي اهتمامًا بالغًا بطلَّاب العِلم الوافدين من مختلِف دول العالم، انطلاقًا مِنْ رسالته التَّاريخيَّة في ترسيخ القِيَم الوسطيَّة، وبناء جسور التَّواصل الحضاري بين الشُّعوب، مُشيرًا إلى أنَّ الأزهر يتابع شئون هؤلاء الطُّلَّاب ويحرص على تيسير أمور البعوث مِنَ الأزهر إلى الخارج بما يخدم رسالته العِلميَّة والدَّعويَّة.

من جانبه، ثمَّن نائب رئيس الإدارة الدِّينيَّة لمسلمي كازاخستان الجهودَ الكبيرةَ التي يبذلها الأزهر الشَّريف في رعاية الطُّلَّاب الوافدين، كما كرَّم الأمين العام؛ تقديرًا لدور مجمع البحوث الإسلاميَّة في متابعة شئون الطُّلَّاب، والاهتمام بالبعثات العِلميَّة مِنَ الأزهر إلى كازاخستان، مؤكِّدًا أنَّ هذه الجهود تُسهم في تعزيز العَلاقات الدِّينيَّة والعِلميَّة بين المؤسَّستَين.