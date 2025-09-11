قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
ديني

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة
إيمان طلعت

تُعلِن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة عَقْدَ المقابلات الشخصيَّة للسَّادة الوعَّاظ والقرَّاء بالأزهر الشريف الناجحين في الاختبارات الشفويَّة لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ=2026م، وذلك على مدار ثلاثة أيام تبدأ مِن يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر حتى الأربعاء 24 سبتمبر 2025م، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتؤكِّد الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إنَّ هذه المقابلات تستهدف اختيار الكفاءات العِلميَّة والدَّعويَّة المتميِّزة التي تمتلك القدرة على تمثيل الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالَم خلال الشهر الفضيل.

وأضاف فضيلته أنَّ معايير الاختيار تعتمد على سلامة الفِكر، والقدرة على الحوار، وحُسْن البيان، والإلمام بفقه الواقع، فضلًا عن الالتزام الخُلُقي والانضباط المؤسَّسي، مشددًا على أن الأزهر يحرص على أن يكون مبعوثوه صورةً مشرِّفةً لمصر والأزهر في العالَم.

يُمكنكم الاستعلام عن مكان اللجنة عبر الرَّابط الآتي:
https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=465

مجمع البحوث الإسلاميَّة الاختبارات الشفويَّة لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ البحوث الإسلاميَّة

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

بارون أوشينج

الزمالك يعلن التعاقد مع الكيني بارون أوشينج لمدة 4 مواسم

الزمالك لكرة اليد

يد الزمالك تواصل الانتصارات بالفوز على المعادي بدوري المحترفين

أحمد صفوت

الزمالك يجدد عقد أحمد صفوت لاعب 2009 لمدة 3 مواسم

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

