البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

تُعلِن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة عَقْدَ المقابلات الشخصيَّة للسَّادة الوعَّاظ والقرَّاء بالأزهر الشريف الناجحين في الاختبارات الشفويَّة لمسابقة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ=2026م، وذلك على مدار ثلاثة أيام تبدأ مِن يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر حتى الأربعاء 24 سبتمبر 2025م، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وتؤكِّد الأمانة ضرورةَ حضور جميع المتقدِّمين قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل، مع الالتزام بالتعليمات المقرَّرة.

وقال فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، إنَّ هذه المقابلات تستهدف اختيار الكفاءات العِلميَّة والدَّعويَّة المتميِّزة التي تمتلك القدرة على تمثيل الأزهر الشريف، ونَقْل رسالته الوسطيَّة إلى مختلِف دول العالَم خلال الشهر الفضيل.

وأضاف فضيلته أنَّ معايير الاختيار تعتمد على سلامة الفِكر، والقدرة على الحوار، وحُسْن البيان، والإلمام بفقه الواقع، فضلًا عن الالتزام الخُلُقي والانضباط المؤسَّسي، مشددًا على أن الأزهر يحرص على أن يكون مبعوثوه صورةً مشرِّفةً لمصر والأزهر في العالَم.

يُمكنكم الاستعلام عن مكان اللجنة عبر الرَّابط الآتي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=465