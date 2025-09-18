الأزهر يكشف عن كتاب النبي الذين كتبوا بين يديه الوَحْي وغيره.. تعرف عليهم

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كتبوا بين يديه الوحى وغيره.
كتاب النبي
وقال الأزهر للفتوى: كان لسيدنا رسول الله ﷺ كُتَّابٌ يكتبون بين يديه الوَحْي وغيره؛ فهو النَّبيّ الأُمِّيّ الذي علَّم الُمتعلِّمين، وبثَّ الأَمل في قُلوب البائِسِين، وما كانت الأُمِّيّة في حَقِّه ﷺ إلا ممدَحَة، ومَكرُمة، ودليلًا من دلائل نُبوَّته وصِدقه ﷺ دون سائر النَّاس، وكُتَّابُه كُثْر، منهم:
- الخلفاء الأربعة؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ.
- أبَانُ بْنُ سعيد بْنِ العَاص.
- أُبَيّ بْنُ كَعْب.
- زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.
- مُعَاذُ بْنُ جَبَل.
- أَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَم.
- ثَابِتُ بْنُ قَيْس.
- حَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيع.
- خَاِلدُ بْنُ سَعِيد بْنِ العَاص.
- خَالِدُ بْنُ الوَلِيد.
- الزُّبَير بْنُ العَوَّام.
- عَبْدُ الله بْنُ أبي السَّرح.
- عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة.
- عبد الله بْنُ أَرْقَم.
- عبد الله بْنُ زَيدِ.
- العَلَاءُ بْنُ الحَضْرَميّ.
- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمة.
- مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَان.
- المُغيرة بن شُعبة، رضي الله عنهم أجمعين.
شعراء النبي وخطباؤه
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق إن شعراء النبي وخطباؤه هم:
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَحَسّانُ بْنُ ثَابِتٍ .
وَكَانَ خَطِيبُهُ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ .
حدات النبي
* حُدَاتُهُ –والحُداء هى الغناء للإبل وحثها على السير- ﷺ فِي السّفَرِ. وهم:
عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَأَنْجَشَةُ ، وَعَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، وَعَمّهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى مَسِيرٍ لَهُ فَحَدَا الْحَادِى ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : « ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ ، وَيْحَكَ ، بِالْقَوَارِيرِ » . يَعْنِي ضَعْفَةَ النّسَاءِ .