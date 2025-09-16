4 تعويذات أمرنا بها النبي بعد التشهد الأخير.. داوم عليها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حثنا على الاستعاذة بالله بعد التشهد الأخير من أربعة أشياء.

وأوضح «جمعة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بأن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى بعد التشهد الأخير من أربعة أشياء، هي: «عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال».

واستشهد المُفتي السابق بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ».

هل الدعاء بعد التشهد الأخير مستجاب؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة يجوز ولا إثم فيه.

وورد سؤال للشيخ أحمد وسام، مضمونه: “هل يجوز الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟”، وقال إنه يجوز الدعاء ولا حرج فى ذلك، لافتا إلى أنه من الأولى الالتزام بالسنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديثه الشريف "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي".

وأضاف أمين الفتوى، أن الصحيح في الصلاة، قراءة التشهد ثم الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يمكن للمصلي الدعاء بما يشاء ويستجيب الله تبارك وتعالى له.

أعظم دعاء تقوله فى الصلاة

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به ى صلاتي قال قل ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)).

حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة

يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها، خاصة أن الدعاء بعد التشهد مستجاب، كما أنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- العديد من الأدعية التي تجيب عن سؤال: “ما هو الدعاء الذي يقال بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟”، وعن دعاء ختم الصلاة بعد التشهد، وهذا كله يجعلنا نطمح ونطمع في الحصول على استجابة الدعاء بعد التشهد الأخير، قبل التسليم من الصلاة، الأمر الذي يضفي أهمية بالغة لـ حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة، لاغتنام هذا الفضل العظيم والفوز بالثواب والأجر الكبير، وهو ما يطرح مسألة حكم إطالة الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة بل وتتكرر مرارًا ومرارًا، لأننا سنطيل الدعاء قبل السلام في ختام الصلاة لعل الله يستجيب لنا ونصل لمرادنا ومبتغانا.