5 فضائل في رصيدك عندما تقضي حوائج الناس.. تعرف عليها

كشف مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن 5 فضائل يحصل عليها المسلم فى رصيده عندما يقضي حوائج الناس.

5 فضائل في رصيدك عندما تقضي حوائج الناس

وأوضح أن هذه الفضائل هى:

من باب التعاون على البر والتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ..

من الإيثار الذي مدح الله تعالى به المؤمنين في قوله وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ..

من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله: مَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ..

سبب لأن يكون الله تعالى في عون العبد وحاجته لقوله : وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (سلام )

من أحب الأعمال إلى الله عز وجل؛ لقوله : «أَحَبُّ النَّاسِ إلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ » (الطيران).

حديث عن قضاء حوائج الناس

ويقول النبي (من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).

وكان أهل الفضل والعلم يرون أن لجوء الناس إليهم في قضاء حوائجهم، نعمة من نعمة الله عليهم، لهذا يعتبر قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم، قيمة إنسانية وصورة من صور البر التي لا تستطيع الكلمات أن تصفها.

ويقول الإمام الحسين -رضي الله عنه- (اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تردوا نعمة الله، فتتحول إلى غيركم).

ويقول سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما (ثلاثة لا أستطيع أن أكافئهم، رجل بدأني في السلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل سعى في قضاء حاجتي، والرابع لا أستطيع أن أكافئه، إنما يكافئه رب العالمين، وهو رجل نزلت به حاجة فبات ليله يفكر في من يقضي له حاجته، ثم لجأ إلي لأقضي له هذه الحاجة فلا أستطيع أن أكافئه).