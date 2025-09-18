الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»

كرَّم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الأوائل في مستوى حفظ متن «الخريدة البهية» للشيخ أحمد الدردير، ضمن المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، وذلك في أول تطبيق لمقترح مركز الإمام الأشعري بإدراج حفظ المتون العقدية إلى جانب القرآن الكريم في المسابقة السنوية، تعزيزًا لرسالة الأزهر في نشر مذهب أهل السنة والجماعة وتجديد الخطاب العقدي والفكري.

وأوضح فضيلته أن حفظ هذه المتون سمة أصيلة من سمات المنهج الأزهري، وأن متن «الخريدة البهية» يُعد مدخلًا ميسرًا لترسيخ العقيدة السليمة في عقول الطلاب، لما يتميز به من وضوح وإيجاز وشمول لقضايا العقيدة، مؤكدًا أن الجمع بين القرآن الكريم والمتون العقدية يسهم في إعداد جيل واعٍ راسخ العقيدة، قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.

و١أسفرت نتائج المسابقة عن فوز 29 طالبًا وطالبة من حفظة كتاب الله في مستوى حفظ متن «الخريدة البهية»، جرى تكريم الطلاب الأوائل منهم من قِبل فضيلة الإمام الأكبر، فيما سيُستكمل تكريم باقي الفائزين من خلال رؤساء الإدارات المركزية بالمناطق الأزهرية، دعمًا لهم وتشجيعًا على مواصلة الجد والاجتهاد، وإيمانًا من الأزهر بأن هذه المسابقات رافد مهم لنشر المنهج الوسطي وترسيخ قيمه في المجتمع.