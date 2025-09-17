قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسبم استقبال رسمية لملك إسبانيا بقصر الاتحادية
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
ديني

الأحد.. البحوث الإسلامية يطلق برنامج معين التراث للطلاب الوافدين

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
محمد شحتة

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بالتَّعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، الأحد المقبل، البرنامجَ العِلميَّ المتخصِّص “مَعِين التُّراث” للطُّلَّاب الوافدين، وذلك برعايةٍ الإمام الأكبر د. أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، وإشراف د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورئاسة د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

“معين التراث” تجسيد لرؤية الأزهر التَّجديديَّة بين الأصالة والمعاصرة

ويُجسِّد البرنامج -الذي تنظِّمه اللجنة العُليا للدَّعوة بالمجمع- رؤية الأزهر التَّجديديَّة التي تقوم على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وإحياء التُّراث الإسلامي عبر منهجيَّة عصريَّة تُعزِّز من أدوات الفهم النَّقدي ومهارات التَّطبيق العملي، بما يحقِّق التَّوازن بين الضَّبط الأكاديمي والتَّيسير التَّربوي.

وأكَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذا البرنامج يُمثِّل إضافةً نوعيَّةً لجهود الأزهر في دعم الطُّلَّاب الوافدين، وتزويدهم بأدوات عِلميَّة رصينة تُمكِّنهم مِنَ التَّواصل مع تراث الأمَّة الإسلاميَّة بوعي وبصيرة؛ بما يُؤهِّلهم لحمل رسالة الأزهر الوسطيَّة إلى بلدانهم ومجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ البرنامج يهدف إلى إكساب الطُّلَّاب منهجيَّةً عِلميَّةً في قراءة النُّصوص التُّراثيَّة وفهمها، وتعزيز قدرتهم على التَّحليل النَّقدي والتمييز بين الثَّابت والمتغيِّر، إلى جانب إتقان المفاتيح الأساسيَّة لفهم كتب التُّراث، وتنمية ملَكة توظيف هذا التُّراث في معالجة القضايا المعاصرة؛ بما يضمن تكوين شخصيَّة عِلميَّة أصيلة ومنفتحة في الوقت نفْسِه.

من جانبه، أشار الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، إلى أنَّ هذا البرنامج يأتي استكمالًا لمبادرات الأزهر المتنوِّعة في خدمة الطُّلَّاب الوافدين، ويُبرز الدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في إعداد وتأهيل الكوادر العلميَّة القادرة على مواجهة التَّحدِّيات الفكريَّة، مبيِّنًا أنَّ البرنامج يُراعي في بنائه الجمع بين الجوانب النَّظريَّة والتَّطبيقات العمليَّة بما يحقِّق الفائدة المرجوَّة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان

وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية لقمة زعماء الأديان بالعاصمة أستانا

البحوث الإسلامية

الأحد.. البحوث الإسلامية يطلق برنامج معين التراث للطلاب الوافدين

د. محمود شلبي

هل ارتداء النقاب سراً بسبب رفض أهلي عقوق للوالدين ؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

