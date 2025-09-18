قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب فى مصر رغم صعود عالمي مدفوع بقرار خفض الفائدة
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ديني

ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

كرَّم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطلاب الأوائل في مستوى حفظ متن «الخريدة البهية» للعلامة الشيخ أحمد الدردير، وذلك ضمن فعاليات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم. 

ويأتي هذا التكريم في أول تطبيق عملي لمقترح مركز الإمام الأشعري، الذي دعا إلى إدراج حفظ المتون العقدية بجانب القرآن الكريم ضمن المسابقة، تعزيزًا لدور الأزهر الشريف في ترسيخ عقيدة أهل السنة والجماعة، وتجديد الخطاب العقدي والفكري بما يتناسب مع متطلبات العصر.

وأكد الإمام الأكبر أن الاهتمام بحفظ هذه المتون يُعد امتدادًا أصيلًا لمنهج الأزهر العلمي عبر تاريخه الطويل، حيث ظل الأزهر قلعة لحفظ علوم الدين ونشرها، مشددًا على أن الجمع بين القرآن الكريم والمتون العقدية يساهم في إعداد جيل راسخ العقيدة، واعٍ بفكره، قادر على التصدي للتحديات الفكرية المعاصرة، ومحصن من تيارات الغلو والتشدد أو دعاوى الإلحاد والانحراف.

ما هي «الخريدة البهية»؟ 

«الخريدة البهية» هو متن عقدي مختصر ألَّفه العلّامة الشيخ أحمد الدردير المالكي (ت 1201هـ)، أحد كبار علماء الأزهر الشريف في القرن الثاني عشر الهجري.

 يُعد هذا المتن مدخلًا مبسطًا إلى علم العقيدة الإسلامية وفق منهج أهل السنة والجماعة، ويتميز بوضوح عباراته، وإيجاز أسلوبه، وشموله لأهم القضايا العقدية التي يحتاجها المسلم، مما جعله من أوائل المتون التي يُدرّسها الأزهر لطلابه في مراحله الأولى.

يتناول متن «الخريدة البهية» أصول العقيدة الإسلامية بأسلوب منظوم سهل الحفظ، حيث يُقرّر الصفات الواجبة لله تعالى، والصفات المستحيلة في حقه، والصفات الجائزة له سبحانه، كما يتناول العقيدة في الأنبياء والرسل عليهم السلام، وما يجب لهم وما يستحيل عليهم، إلى جانب مسائل القضاء والقدر، والإيمان بالغيب كالحشر والحساب والجنة والنار، وغيرها من المسائل الجوهرية في علم التوحيد.

وقد عُرف هذا المتن بكونه «خريدة» أي جوهرة ثمينة في بابها، لما اشتمل عليه من مقاصد عقدية أساسية، جعلت منه أساسًا لطلاب العلم الشرعي في بداية طريقهم.

 ومع مرور الزمن، ظل الأزهر متمسكًا بإدراج هذا المتن ضمن مناهجه، بل وقام العلماء بشرحه وبيانه عبر شروح متعددة، منها شرح مؤلفه الشيخ الدردير نفسه، مما جعله أحد أهم المراجع التعليمية المعتمدة في العقيدة الأشعرية.

أهمية إدراج «الخريدة البهية» في المسابقة

 خطوة الأزهر الشريف بإدراج متن «الخريدة البهية» إلى جانب القرآن الكريم في المسابقة السنوية تعكس رؤية متكاملة لبناء شخصية الطالب الأزهري، الذي يجمع بين نور الوحي الإلهي المتمثل في القرآن الكريم، والفهم العقدي الصحيح المستند إلى أصول أهل السنة والجماعة.

 هذه الرؤية لا تقتصر على حفظ النصوص، بل تهدف إلى إعداد أجيال مسلحة بالعلم والإيمان، قادرة على مواجهة الفكر المنحرف، وحمل رسالة الإسلام الوسطية إلى العالم.

ومن متون الخريدة البهية.. اقرأ هذه الأبيات 

منظومة على بحر الرجز

يقول راجي رحمةَ القديرِ 

  أي أحمدُ المشهورُ بالدرديرِ


الحمد لله العليِّ الواحدِ 

  العالِمِ الفرْدِ الغنيِّ الماجدِ


وأفضل الصلاة والتسليمِ 

  على النبيِّ المصطفى الكريمِ


وآله وصَحْبِهِ الأَطْهارِ 

  لا سِيَّمَا رفيقُهُ في الغارِ

وهذه عقيدة سنية  

 سميتها الخريدة البهية


لطيفة صغيرة في الحجم 

  لكنّها كبيرة في العلم


تكفيك علما إن ترد أن تكتفي

   لأنّها بزُبدة الفنّ تفي


واللهَ أرجو في قبول العمل 

 والنفع منها ثم غفر الزلل

أقسام حكم العقل لا محالة

  هي الوجوب ثم الاستحالة


ثم الجواز ثالث الأقسام

  فافهم منحت لذة الإفهام


وواجب شرعا على المكلف 

 معرفة الله العليِّ فاعرفِ


أي يعرف الواجب والمحالا  

 مع جائز في حقه تعالى


ومثل ذا في حق رُسْلِ الله 

  عليهم تحِيَّة الإلهِ


فالواجبُ العقليُّ ما لم يقبلِ

   الاِنتفا في ذاته فابتهلِ


والمستحيلُ كل ما لم يقبلِ  

 في ذاته الثُّبوتَ ضدَّ الأوَّلِ


وكل أمر قابل للانتفا  

 وللثُّبوت جائزٌ بلا خفا

ثم اعلمنْ بأنَّ هذا العالما

   أي ما سوى الله العليِّ العالِما


من غير شكٍّ حادثٌ مُفْتَقِرُ   لأنه قامَ بهِ التغيرُ
حدوثُه وجودُه بعد العدمْ   وضدُّه هو المسمَّى بالقِدَمْ

فاعلم بأن الوصف بالوجود   من واجبات الواحد المعبود
إذا ظاهر بأن كل أثرِ   يهدي إلى مؤثر فاعتبرِ
وذي تسمى صفة نفسية   ثم تليها خمسة سلبية
وهي القِدَمْ بالذات فاعلم والبَقَا   قيامُه بالنَّفْسِ نِلْتَ التُّقَى
مخالفٌ للغير وحدانية   في الذات أو صفاته العليَّةْ
فالفعلُ في التأثير ليس إلا   للواحِدِ القَهَّار جلَّ وعَلا
ومن يقل بالطبع أو بالعلة   فذاك كفر عند أهل الملة
ومن يقل بالقوة المودعةِ   فذاك بدعي فلا تلتفتِ
لو لم يكن متصفا بها لزمْ  حدوثه وهو محال فاستقم
لأنه يفضي إلى التسلسلِ   والدورِ وهو المستحيل المنجلي
فهو الجليل والجميل والوليْ   والظاهر القدوس والربُّ العليْ
منـزهٌ عن الحلولِ والجهةْ    والاتصال الانفصالِ والسَّفَهْ

ما هي «الخريدة البهية» شيخ الأزهر طلاب الخريدة البهية متون الخريدة البهية

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

جانب من اللقاء

مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

ملك أسبانيا

ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات

صورة أرشيفية

حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. هل يحقق الأمان الوظيفي؟

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

