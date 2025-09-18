نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

أعلنت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الأزهر 2025 خلال مؤتمر صحفي بمقر المبنى الإداري للجامعة بمدينة نصر.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن الجديد هذا العام يتمثل في 4 كليات جديدة، لم تكن موجودة من قبل وهي كلية الطب البيطري بالبحيرة وكلية الطب البيطري بأسيوط، وكلية الذكاء الاصطناعي للبنين والبنات في القاهرة.

كما تم افتتاح كليتين جديدتين في المحافظات الحدودية، وهما كلية البنات الأزهرية في مطروح وكلية البنين الأزهرية في الوادي الجديد، علاوة على كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في بني سويف وكلية البنات الأزهرية في قنا، وافتتاح شعبة اللغة الأندونيسية في كلية اللغات والترجمة لأول مرة في الكلية لتصل عدد اللغات في الكلية 14 لغة.

تنسيق الأزهر 2025

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن تنسيق الأزهر 2025 للقسم العلمي بنين:

كلية الطب بالقاهرة 95.08%

كلية الطب دمياط: 94.31%

كلية الطب أسيوط: 93.69%



كلية طب الأسنان القاهرة: 93.23%

كلية الصيدلة القاهرة: 92.15%

كلية الطب البيطري بالبحيرة: 89.23%

أما تنسيق الأزهر 2025 علمي بنات

كلية الطب بالقاهرة: 95.08%

كلية الطب دمياط: 94:31%

كلية الطب أسيوط: 93.69%

كلية طب الأسنان القاهرة: 93.23%

كلية الصيدلة القاهرة: 92.15%

كليات جديدة في تنسيق الأزهر 2025

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

2- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

3- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

4- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

1- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

2- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.

وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

1- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

2- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.