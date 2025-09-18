أسامة أبو المجد: السيارات المستعملة تتبع أسعار الجديدة.. وتوطين الصناعة بدأ يؤتي ثماره

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات المستعملة مرتبطة بشكل مباشر بأسعار السيارات الجديدة، موضحًا أن تسعير السيارات المستعملة يتم بالأساس بناءً على نظيرتها الجديدة في السوق.

وأضاف أبو المجد، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، أن الوضع الراهن في سوق السيارات يُعيد المشهد إلى ما كان عليه في نهاية عام 2024، والتي وصفها بأنها "أصعب سنة مرت على قطاع السيارات في مصر منذ 25 عامًا"، بسبب مجموعة من العوامل المعقدة.

وأشار رئيس رابطة التجار إلى أن أحد أبرز الأسباب وراء الأزمة هو نقص الدولار في السوق المصري خلال تلك الفترة، مما أعاق عمليات الاستيراد، مؤكدًا أن التجار أنفسهم لا يستفيدون من ارتفاع الأسعار، بل على العكس، فإن انخفاضها يصب في مصلحتهم.

وأوضح أن عام 2024 شهد قيودًا استيرادية صارمة أدت إلى ندرة المعروض وارتفاع الأسعار، لكن بداية من نهاية العام وحتى الآن، بدأت الأوضاع تتغير تدريجيًا مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية وصدور تعليمات رئاسية بتوطين صناعة السيارات.

وكشف أبو المجد عن تدشين 3 مصانع جديدة لإنتاج السيارات في مصر، مما أسهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى ظهور سيارات جديدة موديل السنة بأسعار تبدأ من 640 ألف جنيه، وهو ما انعكس على تراجع أسعار السيارات المستوردة والمستعملة على حد سواء.

وتابع قائلا : أن السوق بدأ يتنفس مجددًا، متوقعًا مزيدًا من التحسن في حال استمرت جهود دعم التصنيع المحلي واستقرار سعر الصرف، معتبرًا أن التوجه نحو الإنتاج المحلي هو السبيل الحقيقي لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوق السيارات المصري.