أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

‏تخطت احدث اغاني الفنانة اللبنانية إيفا ماضي بعنوان "الهيبة" حاجز 2 مليون مشاهدة منذ انطلاقها قبل ٤ ايام على منصات السوشيال ميديا .

و‏تأتي الأغنية باللهجة المصرية، لتكون ثالث إنتاج رسمي لإيفا ضمن مسيرتها الفنية المتنامية.

‏ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققته الفنانة في أغنيتي "ساحر عيني" و"يا حبيبي"، حيث أظهرت قدرة متميزة على التنقل بين اللهجات العربية وتقديم أنماط موسيقية متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة.

أغنية الهيبة لإيفا ماضي

‏و‏أغنية الهيبة من كلمات عصام شعبان، ألحان مصطفى حامد، وإخراج إيتو، وتقدم تجربة موسيقية تمزج بين الأنغام المصرية الأصيلة والتوزيعات الغربية الحديثة، ما يمنحها طابعًا فنيًا نابضًا بالحيوية والتشويق.

المطربة إيفا ماضي

وإيفا ماضي هى فنانة لبنانية انطلقت مسيرتها الفنية فى سن السابعة عندما شاركت فى اول عمل مسرحي ثم تعلمت العزف على البيانو وألة العود ، ثم برعت فى الرقص الفلكلوري والهيب هوب ، وأطلقت اغنيتين بعنوان “عيني” عام ٢٠٢٥ ، و"يا حبيبي" عام ٢٠٢٤.