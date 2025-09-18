توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة

تعرض الإعلامي حسام الدين حسين لوعكة صحية في الفاصل أثناء برنامج 90 دقيقة أدت إلى نقله إلى المستشفى.

وقدمت قناة “المحور” اعتذارها عن عدم إكمال الحلقة، متمنية الشفاء العاجل له.

القضية الفلسطينية

وأكد الإعلامي حسام الدين حسين على أهمية زيارة ملك إسبانيا إلى مصر، خاصة كونها الزيارة الأولى له، كما أن لها أهمية اقتصادية وسياسية وعربية، فضلا عن دورها في القضية الفلسطينية.

ملتقى الأعمال المصري الإسباني

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت العديد من المحطات المتنوعة، والتي جاء منها ملتقى الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.