إنسانة رائعة وجميلة.. أيمن بهجت قمر ينعى الإعلامية اللبنانية يمنى شري

نعى الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر الإعلامية والممثلة اللبنانية يمنى شري، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 55 عامًا.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه على فيسبوك: "لا إله إلا الله، البقاء لله وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري، ما تتعزش على اللي خلقها، بس حقيقي كانت إنسانة رائعة وجميلة والواحد هيفضل فاكر لها أجمل ذكريات. رحمة الله عليها.. الفاتحة”.

وتوفيت يمنى شري عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام لبنانية. كما نعاها وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عبر منصة «إكس»، قائلًا: «تبلّغت بأسى كبير وفاة الإعلامية يمنى شري بعدما تركت بصمة محبة لا تُنسى في المشهد الإعلامي اللبناني، رحمها الله ومدّ عائلتها بالصبر والعزاء».