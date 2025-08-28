قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي في مذكرة تفاهم مشتركة
ضخ حزمة استثمارية قطرية بـ7.5 مليار دولار.. وزير الخارجية يكشف التفاصيل
الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل
الآلاف يتوافدون على دير مارجرجس بميت دمسيس للاحتفال بالعيد السنوي
الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء
تطوير برامج تدريبية بين مصر وماليزيا لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية
فن وثقافة

أيمن بهجت قمر يشارك جمهوره احدث ظهور من كواليس فيلم "هيروشيما"

أيمن بهجت قمر وأحمد السقا وأحمد نادر جلال
أيمن بهجت قمر وأحمد السقا وأحمد نادر جلال
تقى الجيزاوي

شارك الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر جمهوره احدث ظهور من كواليس أحدث افلامه “هيروشيما” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أيمن بهجت قمر رفقة الفنان أحمد السقا والمخرج احمد نادر جلال.

فيلم هيروشيما

وفيلم "هيروشيما"من بطولة احمد السقا  إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، ناهد السباعي، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي. يأتي الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال. 

ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دوراً مركّباً يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات.

وكانت احدث افلام الفنان أحمد السقا هو فيلم أحمد وأحمد الذى طرح فى دور العرض السينمائية مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

أحمد وأحمد 

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم هيروشيما أحمد السقا أبطال فيلم هيروشيما

طرق علاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل لتخفيف الألم والضغط

أول حالة إصابة بشرية بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم في أمريكا.. ما هي؟

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

