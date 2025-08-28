أيمن بهجت قمر يشارك جمهوره احدث ظهور من كواليس فيلم "هيروشيما"

شارك الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر جمهوره احدث ظهور من كواليس أحدث افلامه “هيروشيما” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر أيمن بهجت قمر رفقة الفنان أحمد السقا والمخرج احمد نادر جلال.

فيلم هيروشيما

وفيلم "هيروشيما"من بطولة احمد السقا إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، ناهد السباعي، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي. يأتي الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال.

ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دوراً مركّباً يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات.

وكانت احدث افلام الفنان أحمد السقا هو فيلم أحمد وأحمد الذى طرح فى دور العرض السينمائية مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

أحمد وأحمد

فيلم "أحمد وأحمد" يضم نخبة من النجوم، منهم: أحمد السقا، أحمد فهمي،جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، ورشدي الشامي. ويأتي العمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.