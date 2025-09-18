خبير زراعة بيولوجية يكشف عن أخطر حشرة تداهم محصول الفراولة في مصر

قال الدكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية إن هناك فرق بين الزراعة العادية والزراعة البيولوجية إن كل داء وله دواء، كما أن كل حشرة ضارة يوجد حشرة أخرى تتغذى عليها أو على طور من أطوارها، ومن المفترض أن يتغذى المفترس على الحشرة نفسها أو على البويضة أو اليرقة، ولا يضر النبات بأي شيء.

العنكبوت الأحمر

وأوضح خبير الزراعة البيولوجية خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «ناسنا» والمذاع عبر قناة «المحور» تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن أكثر خطر يداهم محصول الفراولة في مصر هو العنكبوت الأحمر، لافتا إلى أنه لا يكون متواجد على سطح الورقة، بل يكون متواجد على السطح السفلي، ويكون له أساليب معينة تحت الورقة حتى يتم القضاء عليه.



وأشار خبير الزراعة البيولوجية إلى أنه أثناء تجربة عملية من جانب أحد المحترفين في الرش كانت نسبة الإصابة لا تتعدى 40%، وبالتالي الأمر غير كافي.