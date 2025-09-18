قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤتمر الـ 32.. الزراعة تستعرض جهود تعزيز وتحديث الخدمات الإرشادية للمزارعين

المؤتمر الثاني والثلاثون للاقتصاديين الزراعيين
المؤتمر الثاني والثلاثون للاقتصاديين الزراعيين
شيماء مجدي

استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود  الوزارة في تعزيز وتحديث الخدمات الإرشادية للمزارعين.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن الوزارة  ومن خلال قطاع الإرشاد الزراعي تسعى إلى بناء نظام إرشادي متكامل ومرن، يقوم على الدمج الذكي بين أدوات الإرشاد التقليدي الفعّالة ومنصات الإرشاد الرقمي الحديثة، في ضوء توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح ان هذه الرؤية تهدف إلى ضمان وصول المعرفة والتوصيات الفنية بشكل دقيق وسريع إلى جميع المزارعين، بمختلف فئاتهم وظروفهم، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الإنتاجية بما يعزز الأمن الغذائي.

وأضاف عزوز ان النظام الإرشادي الزراعي في مصر يرتكز على ثلاثة أعمدة أساسية هي: التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، وإقامة شراكات استراتيجية مع المراكز البحثية والجهات الدولية، ووضع احتياجات المزارع في صلب العملية الإرشادية، مشيرا إلى ان هذا النظام يجمع بين أدوات الإرشاد التقليدي والرقمي لضمان وصول المعلومات بفاعلية إلى جميع المزارعين.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان الإرشاد التقليدي، يعد محورا حيويا لبناء الثقة والتواصل المباشر، خاصة في المناطق النائية، حيث تشمل جهوده إقامة الحقول والمدارس الإرشادية لتدريب المزارعين، وتنظيم الأنشطة الميدانية مثل أيام الحصاد والجولات الميدانية الدورية للمرشدين الزراعيين، بالإضافة إلى المشاركة في الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية، وأوضح انه تم تشغيل المراكز الإرشادية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتكون نقاط خدمة شاملة لنقل الابتكارات، وتنمية قدرات المزارعين، ودعم ريادة الأعمال الصغيرة.

وأكد عزوز ان مركز البحوث الزراعية، يعد الشريك العلمي الرئيسي الذي يزود قطاع الإرشاد بالتوصيات الفنية والأصناف الجديدة والحلول المتطورة، كما يشارك باحثوه بشكل مباشر في الأنشطة الإرشادية والتدريب لضمان نقل التكنولوجيا من المعمل إلى الحقل، لافتا إلى ان جهود التحول الرقمي تهدف أيضا إلى توسيع نطاق الوصول للخدمات الإرشادية عبر تطوير المحتوى المرئي والمسموع على قنوات ومنصات متخصصة، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تقدم استشارات مخصصة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل الفوري مع المزارعين.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية الدور الذي تقدمه الهيئات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة  والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لدعم الجهود الإرشادية بشكل كبير، سواءً في الجانب التقليدي أو الرقمي، من خلال بناء القدرات وتمويل المشروعات التنموية، وتقديم الدعم الفني، وتنفيذ الأنشطة الإرشادية المختلقة.

وأضاف أنه في مجال الإرشاد البيطري ايضا، فقد عملت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تعزيز الوعي وحماية الثروة الحيوانية عبر تكثيف الندوات والحملات الميدانية التي تتناول الأمراض المشتركة والوقاية منها، بالإضافة إلى تنظيم القوافل البيطرية المتكاملة للوصول إلى المناطق النائية.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى ان هذا النهج المتكامل، يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل ووعي المزارعين بالزراعة المستدامة، لافتا إلى أهمية إنشاء منصة وطنية موحدة تجمع كل الأدوات التقليدية والرقمية، وتكون بمثابة نافذة واحدة يتعامل من خلالها المزارع للحصول على جميع الخدمات الاستشارية والتسويقية، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة واستباقية للمزارعين.

وشدد على أهمية  الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز دور المراكز الإرشادية في قرى "حياة كريمة" وتحويلها إلى مراكز شاملة لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بهدف تمكين صغار المزارعين والشباب من خلال تدريبهم على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على ريادة الأعمال الزراعية، مشيرا إلى ان هذا الجهد يتكامل مع الاستثمار في البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وندرة المياه، بالإضافة إلى تطوير الإرشاد البيئي والبيطري لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.

جمعية الاقتصاديين الزراعيين 

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني والثلاثين للاقتصاديين الزراعيين، والذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، تحت عنوان: "اقتصاديات التكنولوجيات الحديثة في الزراعة المصرية"، وبرئاسة الدكتور سعد نصار، استاذ الاقتصاد الزراعي، ومحافظ الفيوم الاسبق، ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الزراعيين.

علاء عزوز الإرشاد الزراعي وزارة الزراعة الخدمات الإرشادية الدمج الذكي وزير الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

بعد نجاحها في أسوان… وزير الثقافة يعلن إطلاق مشروع “ذهب مصر” لتجميل الواجهات بجداريات تحمل الهوية المصرية بالتعاون مع التنمية المحلية

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

مع بداية العام الدراسي الجديد.. تخفيضات على أسعار الفراخ ومشتقاتها

محافظ المنيا يسلم شيكات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة

بقيمة 500 ألف جنيه .. محافظ المنيا يسلم شيكات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة بقرية قلندول بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد