"الإرشاد الزراعي" ينفذ 7 برامج تدريبية و24 ورشة و305 ندوات إرشادية في أغسطس

كثف معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنشطته الإرشادية والتوعوية والتدريبية خلال شهر أغسطس الماضي، وشملت تنفيذ 7 برامج تدريبية و24 ورشة عمل و305 ندوات إرشادية، بهدف دعم المزارعين والأسر الريفية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الزراعي.



وأشار الدكتور ياسر الحيمري، مدير المعهد والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، للاستفادة من الكوادر البحثية، وتكثيف الأنشطة لتقديم الدعم الفني للمزارعين، وصقل مهارات المهندسين الزراعيين.

وأشار الحيمري إلى أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي تنفيذ 7 برامج تدريبية تضمنت 140 ساعة تدريب لتنمية معارف ومهارات 210 من العاملين الإرشاديين فى 7 محافظات فى مجالات: إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الإرشادي الزراعى، وإدارة الأزمات البيئية الريفية، ومهارات التواصل وفن الإقناع وإدارة الحوار، حيث شارك في تنفيذ هذه الأنشطة نحو 65 باحثا من خبراء المعهد.

تنفيذ 24 ورشة عمل وحلقة نقاشية

وأضاف مدير المعهد، أنه تم خلال الشهر ذاته أيضا، تنفيذ 24 ورشة عمل وحلقة نقاشية، منها 12 بالمقر الرئيسي للمعهد بالجيزة، و 12 بمحطات البحوث الزراعية بسخا ، والصبحية، والنوبارية، حيث تناولت عددا من الموضوعات المتنوعة من بينها: فرص وتحديات تمكين الريفيات فى ظل مبادرة حياة كريمة، والزراعة العضوية كمدخل للتنمية الزراعية المستدامة، والوسائل الاتصالية المناسبة للتوعية باستخدام بدائل الأعلاف في علائق الأسماك، ودور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتابع الحيمري، أن تلك الموضوعات شملت أيضا: التغيرات المناخية وآثارها على الحقوق الاجتماعية للفئات الاكثر تضررا، إستخدام الذكاء الاصطناعى فى التصنيع الغذائي، المهارات الناعمة والصلبة لدى الباحثين بمركز البحوث الزراعية، إضافة الى استراتيجية الدولة نحو إدارة المياه ونشر الوعى بالقضية المائية، كذلك المشكلات الإجتماعية المعاصرة وعلاقتها بالتنمية الريفية، فضلا عن تصميم الإستمارة الإليكترونية.



وقال مدير المعهد انه تم فى مقر الوحدة البحثية للمعهد بمحطة البحوث الزراعية بالصبحية بمحافظة الإسكندرية تنفيذ عدد من ورش العمل فى مجالات: استراتيجية تطوير الثروة السمكية في مصر، فرص تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بين التطبيق والبحث العلمي، تكنولوجيا المعلومات وتنمية مهارات الباحثين، إضافة الى المشاركه المجتمعية وآثارها على المشروعات التنموية، وفن التوازن بين الصحة والإقتصاد، كذلك آليات تحقيق المرأة الريفية إدارة جيدة للغذاء، وإدارة الوقت.



وتابع أنه تم تنفيذ عدد من ورش العمل فى محطة البحوث الزراعية بسخا، شملت مجالات: ريادة الاعمال الريفية، التكيف المنظمي للتعاونيات الزراعية، استخدام الأعلاف المصنعة في تربية الأسماك ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى الإرشاد الزراعي الإلكتروني، لافتا إلى أنه تم فى محطة البحوث الزراعية بالنوبارية تنفيذ ورشة عمل فى مجال استراتيجية تطوير الثروة السمكية.

وتابع الحيمري، أنه تم أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التدريب الصيفى لتدريب نحو 26 طالب من طلاب كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، وعدد 25 طالب من كلية الزراعة بجامعة الزقازيق.



وفيما يتعلق بالأنشطة الإرشادية الموجهة للمزارعين وأسرهم في مختلف المحافظات، أوضح مدير المعهد، أن المعهد قد نفذ 305 ندوة إرشادية، إستفاد منها نحو 7630 من المزارعين والمهندسين الزراعيين والشباب والمرأة الريفية فى 18 محافظة، وقد شملت هذه الأنشطة: 147 ندوة إرشادية فى مجال النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، و 44 ندوة إرشادية فى مجال تدوير المخلفات الزراعية وتصنيع السيلاج، وعدد 100 ندوة إرشادية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال للشباب والمزارعين وأسرهم بالمناطق الريفية.

و لفت المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أنه فيما يتعلق بمبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية(بنت الريف)، فقد تم تنفيذ 14 ندوة تثقيفية فى مجال التمكين السياسي للمرأة الريفية فى 13 محافظة استفاد منها نحو من 350 سيدة وفتاه ريفية، تناولت العديد من الموضوعات منها الحقوق السياسية والدستورية للمرأة الريفية، وتعزيز قيمة المشاركة الفاعلة في المجتمع وتوضيح أهمية الصوت الإنتخابى والعمل التطوعي، كما تضمنت تدريب السيدات والفتيات علي أساليب المتابعة المجتمعية والرصد وتشكيل لجان نسائية لمراقبة جودة الخدمات المحلية، مع تحفيز روح المبادرة الجماعية لضمان استمرارية واستدامة المشروعات، وغيرها من الموضوعات.

وأضاف الحيمري، أنه فى إطار مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، واصل المعهد جهوده بالتنسيق والإشراف، ومتابعة تنفيذ خطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية فى نطاق 302 مركز إرشادى والتى تضمنت أيضا عدد كبير من الأنشطة الإرشادية فى مجالات التنمية الريفية المختلفة والتى نفذها خبراء المعهد في مختلف المحافظات بالإشتراك مع الباحثين من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات.