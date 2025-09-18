قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
حماس: الفيتو الأمريكي تواطؤ سافر وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية
اقتصاد

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ الحكومة اعتبارا من الأربعاء المقبل، استعداداتها لتسليم الموظفين بالحكومة، مرتبات شهر سبتمبر 2025.

وقال تقرير أعدته وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية في الحكومة المختصة بصرف رواتب العاملين بالدولة؛ إنها قامت بتبكير حصول الموظفين على مرتباتهم عن شهر سبتمبر 2025.ز

تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والتي ستبدأ فعليًا في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للمرة الثالثة على التوالي خلال العام المالي 2025/2026 الجاري لموظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية.

وخلال الـ6 أيام قادمة ستقوم الحكومة بصرف مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر الجاري شاملة زيادات الحد الأدني للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي كان قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي.

موعد صرف مرتبات مايو

 من سيصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وهم من الموظفين

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام
موعد صرف مرتبات شهر مايو

مواعيد صرف المرتبات

يتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري من الفترة الأربعاء الموافق 24 سبتمبر حتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء 24 و الخميس 25 من سبتمبر الجاري ثم استكمالها يوم الأحد الموافق 28 و الإثنين 29 و الثلاثاء 30 من سبتمبر 2025.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

التنسيق مع البنوك

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

نشرة المرأة والمنوعات
أضرار قضم الأظافر
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
