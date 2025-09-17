تفاصيل رعاية ودعم الحوار المجتمعي لوزير المالية حول التسهيلات الضريبية

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» التابعة للحكومة، رعاية ودعم الحوار المجتمعي المتواصل لوزير المالية أحمد كجوك حول الحزم المتتالية للتسهيلات الضريبية، الذى يحرص إجراءه مع كل شرائح المجتمع الضريبي؛ لبلورة رؤية توافقية ترتكز على تبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على النمو والمنافسة بقوة داخل وخارج مصر؛ بما ينعكس فى بناء اقتصاد أكثر تنافسية.

قال خالد عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، إن شراكتنا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تمتد من جوانب تشغيل البنية التكنولوجية للأنظمة الضريبية الإلكترونية والدعم الفنى والتقني إلى الإسهام القوى والمؤثر فى كل ما من شأنه إنجاح مبادرة استعادة ثقة المستثمرين، لافتًا إلى اعتزازه بنجاح الحزمة الأولى للتسهيلات بوصفها «شهادة ثقة متجددة» من القطاع الخاص فى المسار المحفز للإصلاح الضريبي الذى يتبناه وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.

وأضاف أننا نعمل بكل جهد، بتوجيهات إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إى. تاكس»، ومجموعة «إى. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، لتوفير المزيد من الحلول التكنولوجية فى مسار «التسهيلات الضريبية» للتيسير على الممولين، موضحًا أننا منفتحون على أى أفكار ومقترحات تدفع «شراكة الثقة» بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال.

وأشار إلى أننا ملتزمون بتقديم الدعم الفنى والتقني لمجتمع الأعمال فى إطار مشروعات التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تخضع للتطوير المستمر لضمان توفير خدمات ضريبية مبسطة وأكثر جذبًا للممولين.

أعرب عن سعادته بالمشاركة فى الحوار الذى أجراه وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مثمنًا جهودها فى تحفيز المستثمرين وتعزيز الحوار مع الحكومة المصرية على نحو يتسق مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات اقتصادية ومالية.