واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

سادت حالة من الحزن فى قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بعد واقعة مأساوية راح ضحيتها طفل بالغ من العمر 3 سنوات إثر هجوم كلب ضال عليه وعقره بشراسة حتى فارق الحياة، تاركًا أسرته وأهالي القرية في صدمة كبيرة.



وعلى الفور تم المعاينة المعاينة وإنهاء الإجراءات اللازمة، وتم التصريح بدفن جثمان الطفل وتشييع جثمانه.



فيما عبّر أهالي القرية عن استيائهم من تزايد أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين للسيطرة على هذه الظاهرة التي باتت تهدد أرواح الصغار والكبار على حد سواء.