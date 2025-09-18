قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

عبد العزيز جمال

شهد ختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة بالسوق وسط حالة من التذبذب التي سيطرت على سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة.

سجل سعر الدولار زيادة طفيفة بلغت 9 قروش منذ تداولات الثلاثاء الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار اليوم بلغ 48.13 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع، ليواصل الدولار تماسكه بعد التراجع الذي شهده خلال الأسبوع الماضي بقيمة 30 قرشًا في المتوسط.

أسعار الدولار في البنوك الكبرى

سجل الدولار في البنوك الحكومية الكبرى استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ في البنك الأهلي المصري 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر. 

كما جاء في بنك القاهرة عند 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة استقرار نسبي في الأسعار رغم الزيادة الطفيفة الأخيرة.

أقل سعر للدولار في البنوك 

سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للدولار اليوم عند 48.03 جنيه للشراء و48.13 جنيه للبيع، ليظل هو البنك الأكثر جذبًا للعملاء الباحثين عن السعر الأقل. 

وجاء ثاني أقل سعر في بنوك "ميد بنك، التعمير والإسكان، المصري الخليجي" عند مستوى 48.05 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع. 

كما بلغ في بنوك "سايب، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي" 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع.

تراوح سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية عند 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع. 

وفي بنكي أبوظبي الأول والمصري لتنمية الصادرات سجل 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع. 

أما في بنوك "نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، HSBC، البركة"، فقد بلغ 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

أظهر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك مستوى 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع، وهو ما تم رصده في بنوك "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الإسلامي، قناة السويس".

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر للدولار اليوم عند 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع، ليحتل صدارة قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري.

