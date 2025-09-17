قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار اليوم تراجع في البنوك مقابل الجنيه المصري تراجعا مع أول تعاملات اليوم  الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .

واصل سعر الدولار انخفاضه في مصر منذ علي مدار تعاملات أمس الثلاثاء. 

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر يوم الأربعاء 17 سبتمبر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك التنمية الصناعية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الأهلي المتحد، نكست) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك (  العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان،  المصرف المتحد، قناة السويس، ، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك،  المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB ) نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة )نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

