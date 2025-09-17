سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

واصل سعر الدولار انخفاضه في مصر منذ علي مدار تعاملات أمس الثلاثاء.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر يوم الأريعاء

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الأهلي المتحد، نكست) نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك ( العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، قناة السويس، ، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB ) نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة )نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

هبطسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة ليسجل 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 48.04 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأربعاء

48.14 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأربعاء

48.11جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

48.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأربعاء

50.31 جنيه.