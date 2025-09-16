قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

انخفض متوسط سعر بيع  الدولار الأمريكي في مصر من 48.21 جنيه إلى 48.11 جنيه بتراجع 10 قروش. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في منصر.

سعر الدولار في مصر 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات)  لنحو 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو 48.10 جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك الكويت الوطني، نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك(الأهلي المتحد، نكست)نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الأهلي الكويتي لنحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( العربي الأفريقي، الشركة المصرفية الدولية) نحو 48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك (  العقاري المصري العربي، قطر الوطني، التعمير والإسكان،  المصرف المتحد، قناة السويس، ، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC، ميد بنك،  المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB ) نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، البركة )نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

هبطسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك القاهرة ليسجل  48.10جنيه للشراء و 48.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية نحو  48.06 جنيه للشراء و 48.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي 

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في البنك الأهلي ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الثلاثاء في بنك مصر ليسجل 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك المركزي  نحو 48.04 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الثلاثاء

48.14 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الثلاثاء

48.11جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الثلاثاء

50.31 جنيه.

