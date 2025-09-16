قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 16-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، في البنوك وسط تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك في سعري الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك مصر:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك البركة:

48.13 جنيه للشراء – 48.23 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك نكست:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.12 جنيه للشراء – 48.22 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

48.15 جنيه للشراء – 48.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.14 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

48.18 جنيه للشراء – 48.28 جنيه للبيع


وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار الدولار تشهد استقرارًا نسبيًا مع سيطرة حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية، فيما يظل الفارق بين سعري الشراء والبيع في معظم البنوك عند مستوى 10 قروش تقريبًا.

وتوقع الخبراء أن تواصل العملة الأمريكية التحرك في نطاق ضيق على المدى القصير، مع اعتماد السوق المحلي بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي واحتياجات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

