مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa

نظم مؤتمر ومعرض "مجلس المطارات الدولي في أفريقيا" (ACI Africa) الذي أقيم في العاصمة لوساكا بدولة زامبيا، حفلا على هامش فاعليات المعرض لتكريم الفائزين بجوائز البيئة والتنمية المستدامة (ESD) لعام 2025.

ركزت جوائز هذا العام، الذي خصصها مجلس المطارات الدولي في أفريقيا، على موضوع "الإدارة المستدامة للنفايات"، مما يتماشى مع الدعوات العالمية لـ "القضاء على التلوث البلاستيكي" من خلال تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في قطاع الطيران. قامت لجنة تحكيم متخصصة من "الجمعية الدولية لإدارة نفايات الطيران" (IAWMA) بتقييم المشاركات.

منحت الجوائز لتسعة مطارات تميزت مشاريعها بمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بينهما مطاران مصريان، حيث حظيا بتقدير خاص ضمن هذه الفعالية:

الأول، هو مطار القاهرة الدولي، حيث فاز بجائزة “الريادة في الاستدامة للمطارات الكبرى”. الثاني هو مطار الغردقة الدولي، والذي فاز بجائزة "تحقيق إنجاز صفر نفايات في مدافن النفايات".

تسلم الجائزة عن فوز المطارات المصرية، المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذي يترأس الوفد المصري الممثل عن المطارات المصرية بهذه الفاعلية الهامة في قلب أفريقيا.

كما تم تكريم مطارات أخرى لإسهاماتها البارزة في الاستدامة في القارة الافريقية السمراء، وهي:

– مطار جومو كينياتا الدولي (كينيا): تميز في "إدارة النفايات الدائرية".

– مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي (ساحل العاج): حصد جائزة "التأثير المجتمعي والاقتصاد الدائري".

– مطار كليمنجارو الدولي (تنزانيا): نال جائزة "الابتكار في استدامة المطارات الصغيرة".

– مطار د. أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي (أنجولا): تم تكريمه كـ "رائد المطارات الخضراء الناشئة".

اعتبر مجلس المطارات الدولي في أفريقيا، أن هذه الجوائز هي تأكيد على التزام أفريقيا الراسخ بالريادة البيئية والابتكار، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام لقطاع المطارات في القارة.