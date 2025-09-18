قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa

رئيس القابضة للمطارات
رئيس القابضة للمطارات
نورهان خفاجي

نظم مؤتمر ومعرض "مجلس المطارات الدولي في أفريقيا" (ACI Africa) الذي أقيم في العاصمة لوساكا بدولة زامبيا، حفلا على هامش فاعليات المعرض لتكريم الفائزين بجوائز البيئة والتنمية المستدامة (ESD) لعام 2025.

ركزت جوائز هذا العام، الذي خصصها مجلس المطارات الدولي في أفريقيا، على موضوع "الإدارة المستدامة للنفايات"، مما يتماشى مع الدعوات العالمية لـ "القضاء على التلوث البلاستيكي" من خلال تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في قطاع الطيران. قامت لجنة تحكيم متخصصة من "الجمعية الدولية لإدارة نفايات الطيران" (IAWMA) بتقييم المشاركات.

منحت الجوائز لتسعة مطارات تميزت مشاريعها بمواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بينهما مطاران مصريان، حيث حظيا بتقدير خاص ضمن هذه الفعالية:

الأول، هو مطار القاهرة الدولي، حيث فاز بجائزة “الريادة في الاستدامة للمطارات الكبرى”. الثاني هو مطار الغردقة الدولي، والذي فاز بجائزة "تحقيق إنجاز صفر نفايات في مدافن النفايات".

تسلم الجائزة عن فوز المطارات المصرية، المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذي يترأس الوفد المصري الممثل عن المطارات المصرية بهذه الفاعلية الهامة في قلب أفريقيا.

كما تم تكريم مطارات أخرى لإسهاماتها البارزة في الاستدامة في القارة الافريقية السمراء، وهي:

– مطار جومو كينياتا الدولي (كينيا): تميز في "إدارة النفايات الدائرية".

– مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي (ساحل العاج): حصد جائزة "التأثير المجتمعي والاقتصاد الدائري".

– مطار كليمنجارو الدولي (تنزانيا): نال جائزة "الابتكار في استدامة المطارات الصغيرة".

– مطار د. أنطونيو أغوستينيو نيتو الدولي (أنجولا): تم تكريمه كـ "رائد المطارات الخضراء الناشئة".

اعتبر مجلس المطارات الدولي في أفريقيا، أن هذه الجوائز هي تأكيد على التزام أفريقيا الراسخ بالريادة البيئية والابتكار، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام لقطاع المطارات في القارة.

مطار القاهرة مطار الغردقة مجلس المطارات الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم الصلاة مع ارتداء ثياب الرياضة؟..الإفتاء توضح

رئيس كازاخستان يستقبل وكيل الأزهر والوفد الأزهري المشارك في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة

رئيس كازاخستان: شيخ الأزهر شخصية استثنائية والأزهر القلعة الإسلامية الأكبر حول العالم

الإفتاء تختتم برنامجًا تدريبيًا لوفد ماليزي حول منهجية الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

الإفتاء تختتم برنامجًا تدريبيًا لوفد ماليزي حول منهجية الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد