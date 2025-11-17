مشاركة تركية تاريخية في الدورة 46 مهرجان القاهرة السينمائي

ترأس المخرج التركي الشهير نوري بيلجي جيلان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجان القاهرة السينمائي

وبحسب البيان الصادر عن أُقيم حفل استقبال في السفارة التركية بالقاهرة على شرف الوفد التركي المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والأربعين. يُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والأربعون، في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بتنظيم من المديرية العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا وجمعية منتجي التلفزيون والسينما التركية (TESİYAP) ويرأس الوفد التركي بيرول غوفن والمنتج و المدير العام للسينما بوزارة الثقافة والسياحة.

وترأس المخرج التركي الشهير نوري بيلجي جيلان لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة الدولية لاختيار الفائز بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتُقام مشاركة تركيا في المهرجان هذا العام تحت شعار "في دائرة الضوء التركية". وستشمل قائمة الأفلام المعروضة في دائرة الضوء التركية فيلمي "كانتو" و"ليس كما تعرفه"، والفيلم التركي المرشح لجائزة الأوسكار "أحد أيام موت همة".

وسيحضر عروض الأفلام طاقم العمل والممثلون.

يتنافس إنتاجان تركيان، "النفس الذي نأخذه" و"الأشياء التي نقتلها"، على جائزة أفضل فيلم دولي كما سيُعرض الفيلم القصير "يجب أن نتحدث عن ديلان".

حفل استقبال في السفارة التركية

وأقامت السفارة التركية في القاهرة حفل استقبال على شرف الوفد التركي في مقر إقامة السفير مساء يوم 16 نوفمبر 2025. وضم الوفد التركي المدير العام للسينما بيرول جوفن، والمخرج نوري بيلجي جيلان، وممثلين معروفين، وفنانين بارزين من المشهد الفني والثقافي المصري. كما حضر حفل الاستقبال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي.

وفي كلمته خلال الحفل، صرح السفير صالح موطلو شن أنه منذ اليوم الأول لوصول مهرجان القاهرة السينمائي إلى مصر، كان على اتصال برئيس المهرجان حسين فهمي، معربًا عن رغبته في بناء جسور بين البلدين، اللذين يشتركان في تراث ثقافي وفني غني، من خلال الفن والثقافة. وقد رحب حسين فهمي بهذا النهج ترحيبًا حارًا.

وأعرب شن عن سعادته البالغة برؤية هذا الحلم يتحقق اليوم، وقدم شكره الخاص لرئيس المهرجان فهمي على مساهماته في المشاركة الشاملة لتركيا في مهرجان هذا العام.

أكد السفير شن، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مصر يُعدّ من أعرق المهرجانات في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن ذلك نابع من قوة السينما المصرية التي أثّرت في المنطقة واجتاحت العالم في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وأكد أن السينما المصرية أنتجت مخرجين ونجومًا عظماء، وكان لها تأثير قوي على السينما والموسيقى التركية في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.



صرح السفير شن بأن السينما والتلفزيون التركيين بدأا بالازدهار والنمو تدريجيًا منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنه في حين تحظى المسلسلات التلفزيونية التركية بشهرة عالمية اليوم، إلا أن هناك أيضًا تراثًا سينمائيًا تركيًا راسخًا. وأوضح شن أنه بفضل هذا التفاعل التاريخي والثقافي الذي حدث في القرن العشرين، يرتبط التراثان السينمائيان. وأضاف أن مشاهدة الأفلام المصرية القديمة تُشعر المرء وكأنه يشاهد الأفلام التركية، وأن الثقافتين السينمائيتين تتابعان بعضهما البعض وتتفاعلان عن كثب.

أعرب السفير شن عن أمله في أن يتم تحويل العديد من القصص الرائعة التي تعكس التاريخ والثقافة المشتركة للبلدين إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية من خلال الإنتاجات المشتركة في الفترة المقبلة. وأعرب عن رغبته الأولية في تحويل قصة زينب كامل هانم، التي كان كاتب مصري يعمل على روايتها، إلى فيلم مشترك.

وأشار أيضًا إلى أن هذه ليست القصة الوحيدة؛ فهناك المئات من القصص المشتركة المتشابهة. وذكر شن أن السينما المصرية قد قدمت للعالم ممثلًا مثل عمر شريف ومخرجًا مثل يوسف شاهين وصوتًا بارزًا مثل أم كلثوم، وذكر أن جميع هؤلاء الفنانين معروفون ومحترمون في السينما التركية والأوساط الفنية. وأشار أيضًا إلى أنه علم أن الفنانة موزين سنار، إحدى الشخصيات العظيمة في الموسيقى التركية، زارت مصر وكانت ضيفة على أم كلثوم في جزيرة الزمالك. وأشار أيضًا إلى أن أم كلثوم تفاعلت مع الموسيقيين والفنانين الأتراك.

كما صرح السفير شن بأن مصر وتركيا وإيران هي الدول الثلاث الرائدة ذات التراث السينمائي في المنطقة. وأضاف أنه، كما هو الحال على مر التاريخ، ستواصل هذه الدول، وخاصة تركيا ومصر، الاقتداء ببعضها البعض، والمحاكاة، والتأثير في بعضها البعض في التجارة والصناعة والسينما. وأعرب عن أمله في الاستفادة الكاملة من هذا الثراء في المستقبل، وأن يستمر التبادل الفني والثقافي المتبادل من خلال المهرجانات والإنتاج المشترك.



وهنأ السفير شن المخرج التركي نوري بيلجي جيلان، وأعرب عن سعادته بتعيينه رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأشار في ختام كملته إلى أن المسلسلات التليفزيونية التركية تحظى بشعبية كبيرة في مصر، وأعرب عن أمله في أن يزور ممثلو التلفزيون التركي مصر في المستقبل، وأن يتواصلوا مع عالم التلفزيون والسينما المصري، وأن يتواصلوا مع الجمهور.

وأعرب بيرول غوفن المدير العام للسينما في كلمته خلال حفل الاستقبال، ، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة التاريخية لتركيا في المهرجان هذا العام، مؤكدًا استعدادهم للمساهمة بكل السبل في تطوير التعاون بين دور السينما في البلدين.

كما أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن ارتياحه البالغ للأهمية التاريخية لمشاركة تركيا في مهرجان هذا العام، ورئاسة نوري بيلجي جيلان للجنة التحكيم، متمنيًا استمرار التعاون بين السينما المصرية والتركية.