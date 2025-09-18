أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو مؤثر لفتاة تُدعى دنيا فؤاد، مريضة بالسرطان، وهي تغني أغنيته الشهيرة «طول عمرنا أقوى من الأيام»، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وعلّق تامر على الفيديو قائلًا: «الفيديو ده أثر فيا أوي وبكاني زيها بالظبط، وعرفت إن اسمها دنيا فؤاد، وعشان إنسانة قوية وإيمانها كبير بربنا هي دلوقتي بدأت تخف. ادعموها لحد ما تخف خالص بعون الله، وادعموا كل بنت وولد وكل إنسان زيها محتاج كلامكم الجميل الإيجابي».

وأضاف: «ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي إنتي وكل أسرتك وأصحابك ويفرح كل الناس. أنا عارف إن دي دموع فرحة، عشان كده حبيت أكون جمبك يا بطلة أنا وكل الطيبين اللي هنا».

دعم ورسالة تامر لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهوره الذي حرص على الدعاء لدنيا ودعمها بكلمات إيجابية، متمنين لها الشفاء العاجل ولكل محاربي السرطان.

https://youtube.com/shorts/y06XrUMY08E