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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيب أمريكي كاد يقتل زوجته وأطفاله بسبب الهلوسة| فما القصة؟

صدى البلد

يواجه طبيب أمريكي، بولاية كاليفورنيا، تهمة قيادة سيارة تسلا مع عائلته وإسقاطها من أعلى منحدر، والذي زعم أنه يعانى من "حالة اكتئاب شديدة"، وتعرض لكسر "ذهاني" خلال حادث تحطم سيارته عام 2023.

وبحسب ما ورد بموقع “نيويورك بوست”، فإن الطبيب دارميش باتل، 43 عامًا، يعاني من الهلوسة، ويسمع خطى، ويعتقد أن أطفاله تم الاتجار بهم لأغراض جنسية، حسبما شهد طبيبان في جلسة استماع يوم الأربعاء في مدينة ريدوود. 

وكانت أوهام أخصائي الأشعة في مقاطعة باسادينا، ناجمة عن أزمة الفنتانيل في البلاد، والحرب في أوكرانيا، والخوف من احتمال اختطاف أطفاله والتحرش بهم، وهو ما يبدو أنه كان مرتبطًا بمخاوف “باتل” بشأن المتهم بالاتجار بالجنس جيفري إبستين، حسبما قال عالم النفس مارك باترسون وفقًا لصحيفة أورانج. 

وكانت جلسة الأربعاء ردًا على طلب سابق من باتيل الذي يسعى إلى تحويل مساره في مجال الصحة العقلية في قضيته.

جاء تشخيص باترسون لباتيل بحالته المرضية بعد إجراء سلسلة من 18 اختبارًا وتحدث مع الطبيب وإخوته. 

وكان تم اتهام باتيل بثلاث تهم بمحاولة القتل في حادث 2 يناير 2023 حيث قاد سيارة العائلة من منحدر يبلغ ارتفاعه 250 قدمًا قبالة "Devil's Slide" على الطريق السريع 1 وهبط على شاطئ المحيط الهادئ. 

وقد نجا باتل وزوجته نيها وأطفالهما – فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وصبي يبلغ من العمر 4 سنوات في ذلك الوقت – بأعجوبة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إسقاط التهم الموجهة إلى باتيل إذا لم يرتكب أي جرائم خلال خطة العلاج المقترحة، في حال تم وضع باتيل في برنامج التحويل العقلي، فإن جيمس أرمونتروت، طبيب نفسي في جامعة ستانفورد، سيشرف على علاجه، حيث  سيتضمن العلاج المحتمل لباتيل “رعاية خارجية واسعة النطاق تتضمن جلسات علاج جماعية وفردية، بالإضافة إلى اجتماعات مع نفسه ومع معالج نفسي”، وفقًا للمنفذ.

كما تم اعتبار الطبيب مرشحًا جيدًا للبرنامج لأنه معرض لخطر إصابة أي شخص آخر وقد أظهر تقدمًا في علاجه منذ الحادث.

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