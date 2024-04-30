استشاري تغذية تحذر الحوامل من تناول الملح بكثرة وتكشف النسبة المسموح بها للإنسان

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد تكنولوجيا بحوث الأغذية، إن الأسماك المملحة ليست خطرا فقط على مرضي ضغط الدم، بل مرضي القلب والكلي والأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكبد ومرضي الفشل الكلوي ومرضي الرئة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن نسبة الصوديوم الكثيرة تقوم بعمل إحتباس زائد فى المياه الموجودة فى إجسامهم وتسبب لهم مشاكل كبيرة، موضحة أنه يجب إستشارة هؤلاء المرضي من قبل طبيبهم قبل تناول تلك الأسماك المملحة، والبدء فى تناول الأسماك العادية.

وحذرت من تناول كميات عالية من الصوديوم للسيدات الحوامل أثناء شهور الحمل، لافتة إلى أن نسبة الملح للإنسان الطبيعي اليوم كله لا يجب أن تزيد عن 5 جرام ملح.