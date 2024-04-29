ظهور أكبر طائر عمرا في العالم بعد فترة من اختفائه وهو يرقص

صور طائر القطرس ليسان، أو مولي، المعروف باسم الحكمة، المعروف بأقدم الطيور البرية عمراً في العالم وهو يرقص مع أقرانه المحتملين في محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية في شمال المحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته خدمة الأخبار البريطانية SWNS.

وبحسب موقع “ نيويورك بوست”، تم التعرف على الطائر البحري من خلال رقم فرقته الشهير Z333ن ويعتقد أن عمرها حوالي 72 عامًا.

ولم تتم رؤية الطائر المعمر إلا بشكل متقطع منذ وصولها لموسم التعشيش في أواخر نوفمبر، وفقًا للتقارير.

وفي شهر مارس، شوهدت وهي تتواصل مع ذكور الطيور. ولم تتم رؤية رفيقها منذ فترة طويلة، أكيكاماي، هذا الموسم، ولم تتم رؤيته خلال موسمي التعشيش الأخيرين أيضًا، وفقًا لـ SWNS. وقال جوناثان بليسنر، عالم الأحياء المشرف على الحياة البرية في الملجأ الوطني للحياة البرية، إن إناث المولي تضع بيضة واحدة في النصف الأول من شهر ديسمبر.

لكن هذا لم يمنع الطائر البالغ من العمر 72 عامًا من المشاركة في رقصات التزاوج الشهر الماضي مع عدد قليل من الخاطبين.