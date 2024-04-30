عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ الحوثيين لسفينة يونانية في البحر الأحمر

استهداف الحوثيين
استهداف الحوثيين سفينة في البحر الاحمر

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية على سفينة تجارية في البحر الأحمر وطائرة بدون طيار واحدة على الأقل على السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بدوريات في الممر المائي، أمس الاثنين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت القيادة المركزية في منشور إن "سفينة MV Cyclades المملوكة لليونان، التي ترفع علم مالطا، تمكنت من الاستمرار في طريقها بعد استهدافها بالصواريخ الباليستية الثلاثة المضادة للسفن".

وأظهرت بيانات التتبع البحري أن الناقلة السائبة كان متجهة من صليف، اليمن نحو قناة السويس.

وتقول اللجنة المركزية أيضا إنها "اشتبكت ودمرت بنجاح" طائرة بدون طيار حوثية توجهت نحو بحر الفلبين يو إس إس ويو إس إس لابون في البحر الأحمر.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار في أي من الحادثين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في كلمة أذاعها التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي :"إن الجماعة استهدفت مدمرتين أميركيتين والسفينة سيكلاديز في البحر الأحمر فضلا عن استهداف السفينة إم.إس.سي في المحيط الهندي".

وذكرت الجماعة في بيان، نقلته وكالة "رويترز"  أنها "استهدفت المدمرتين الأميركيتين بعدد من الطائرات المسيرة، وأنها استهدفت السفينة سيكليدز لتوجهها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي في 21 ابريل".

وأوضح البيان "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 ابريل الحالي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة".

أضاف : "أنه جرى استهداف السفينة إم.إس.سي في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة".

إسرائيل البحر الأحمر الحوثيين في اليمن السفن الحربى السفن الحربية الأمريكية الحوثيين الجيش الأمريكي جماعة الحوثي قناة السويس طائرة بدون طيار صواريخ باليستية صواريخ الباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

كواليس ما فعله أفشة مع كولر عقب مباراة مازيمبي وحقيقة توقيع عقوبة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

عمرو الدرديري يستفز جمهور الأهلي بمنشور ساخر| شاهد

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. تشغيل العمالة غير منتظمة.. ووظائف بالداخل والخارج.. والوزير يتفقد مواقع إنتاج ببورسعيد

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

استكمال إنجازات الجامعات الأهلية وزيادة المقبولين ضمن خطة تطوير 2024- 2030| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

الجيش الأمريكي يعلن استهداف صواريخ الحوثيين لسفينة يونانية في البحر الأحمر

خطأ شائع في الصلاة على النبي.. أمين الإفتاء تحذر منه

حازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه.. فيديو

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

صحافة مصرية.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضعف من غير ما نحس.. 9 حيل طبيعية لتقوية السمع

لمرضى السكر.. تناول هذا الطعام قبل الأكل ولن تعانى من مضاعفات

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

"محتاجة إعادة نظر".. علامات توضح أنك في علاقة صداقة سامة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ