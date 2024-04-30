سماء سليمان: اقتحام رفح الفلسطينية تهديد مباشر لمصر

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هناك مساعي مصر لهدنة ثانية تصل مدتها لست أسابيع فى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قبل مشهد الهدنة كان هناك تهديد مباشر لمصر باقتحام رفح الفلسطينية، وبالتالي هذا سيكون له تأثير على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك الاتفاقية تنص على أن لا يقترب الجانب الإسرائيلي من الحدود المصرية لعدد معين من الكيلومترات، موضحة أن مصر لن تقبل بأمر اقتحام رفح، لأن هذا يعد تهديدا للقضية الفلسطينية.

وتابعت أن هذا سيساعد على الفلسطينيين الموجودين في الجنوب أن ينزحوا إلى أرض سيناء، وبالتالي هذا أمر مرفوض.