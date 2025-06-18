بيتكرر في الصيف.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري وعلامات الخطر

يعد الإجهاد الحراري من أكثر الأمراض الشائعة خلال فصل الصيف حيث أنه يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للاغماء بل إلى الوفاة في بعض الأحيان.

لذا من المهم اكتشاف الاجهاد الحراري بشكل سريع والبدء في علاجه ومن هنا تكمن اهمية المعرفة مسبقة ب اعراضه.

أعراض الإجهاد الحراري



قد تظهر أعراض الإجهاد الحراري فجأة أو تتفاقم مع مرور الوقت، وبخاصة عند ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة. تشمل أعراض الإنهاك الحراري المحتملة:

برودة الجلد ورطوبته مع الإصابة بقشعريرة أثناء التعرض للحرارة.

التعرق المفرط.

الإغماء.

الدوخة.

الإرهاق.

سرعة النبض وضعفه.

انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

تقلصات عضلية مؤلمة.

الغثيان.

الصداع.



علامات الخطر



يجب زيارة الطبيب فورا إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالإنهاك الحراري:

توقف عن كل الأنشطة واسترح.

انتقل إلى مكان أبرد.

اشرب ماء باردًا أو مشروبات رياضية.

اتصل بالطبيب إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسّن خلال ساعة واحدة.

إذا كنت برفقة شخص مصاب بالإنهاك الحراري، فاطلب المساعدة الطبية الفورية إذا بدأ يشعر بالتشوش أو الكرب أو إذا فقد وعيه أو أصبح غير قادر على الشرب وإذا وصلت درجة حرارة جسمه على مقياس الحرارة إلى 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية) أو أكثر، فسيكون عندئذ في حاجة إلى تبريد فوري لجسمه والحصول على رعاية طبية عاجلة.