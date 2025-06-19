بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يتقدم على العين برباعية نظيفة في الشوط الأول

أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة على فريق العين الإماراتي في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تقدّم يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، عن طريق الفرنسي كولو مواني، الذي استغل عرضية قادمة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسية متقنة في شباك العين الإماراتي.

وأضاف البرتغالي كونسيساو، المتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.

وجاء الهدف الثالث لليوفي بتوقيع الشاب التركي كينان يلدز، الذي انطلق بمراوغة مميزة من لاعب العين، قبل أن يُطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس باتريسيو في الدقيقة 31.

وأحرز كولو مواني، الهدف الرابع في الدقية الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مرور جيد بالكرة من المدافع لينفرد بحارس المرمى ويسجل في الشباك.

ويشارك العين في البطولة ممثلًا عن قارة آسيا، كونه بطل النسخة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا، ويضم في صفوفه اللاعب المصري رامي ربيعة، في حين تأهل يوفنتوس إلى البطولة بناءً على تصنيفه الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويتواجد نادي العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد البيضاوي المغربي ويوفنتوس الإيطالي ويشارك معه نجم الأهلي السابق رامي ربيعة.