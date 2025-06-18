بعد أكثر من 12 ساعة بحثا.. استخراج جثمان الطالب المفقود بعقار السيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في انتشال جثة الطالب مسلم ح المفقود أسفل عقار السيدة زينب.

انتشال جثمان الطالب المفقود أسفل عقار السيدة زينب

حيث كان عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنكوب وصل إلى 4 قتلى و5 مصابين بإجمالي 9 ضحايا سقط عليهم العقار في ساعات الصباح الأولى.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردونا أمنيا بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ليتم البحث عن ناجين أسفل العقار.