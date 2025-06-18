صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

في واقعة غير مسبوقة، تسبب إعلان فكاهي ساخر تحت عنوان صاروخ كشري أبو طارق" في إثارة حالة من الجدل والارتباك داخل هيئة البث الإسرائيلية، بعدما تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة.

الإعلان، الذي نُشر من محل كشرى ابو طارق يصور طبق الكشري الشعبي وكأنه “ صاروخ” مشابه للصواريخ الايرانية الذي دفعت بعض الحسابات الإسرائيلية إلى التفاعل مع المشهد بنوع من القلق والاستغراب.

من جانبهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مع الفيديو، معتبرين إياه نموذجًا للذكاء الإبداعي في الإعلان، حيث قال أحد المغردين: "اللي ما جربش صاروخ أبو طارق، ما يعرفش يعني إيه قوة ناعمة مصرية!"

يُذكر أن "كشري أبو طارق" يُعد من أشهر سلاسل الطعام في مصر، ويشتهر بتقديم الكشري المصري الأصيل، ويبدو أن الإعلان الأخير أعاد تقديمه للعالم بطريقة غير تقليدية، جمعت بين الدعابة والتأثير الجماهيري.

