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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر .. اليوم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدد من المصانع بمدينة 6 أكتوبر، لتصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية "السونار" والتليفزيونات والهواتف المحمولة. 

تأتي زيارة رئيس الوزراء الى المصانع في اطار متابعته للمصانع وانتاجها في جميع المجالات ومتابعة لمصانع القطاع الخاص .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

تفاقم الأوضاع في المنطقة

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، وتأكيده أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم.

السونار الهواتف المحمولة المصانع الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص

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